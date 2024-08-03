Cihangir'de eğlence mekanında kadınlara saldıran 2 erkek gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti, Cihangir'de eğlenmek için gittikleri meyhanede taciz edildikleri iddia edilen kadınlara saldıran 2 erkeğin gözaltına alındığını bildirdi. Gözaltına alınan işletme görevlilerinden Mehmet. D'nin 13, Veysi T'nin 12 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beyoğlu'nda bir eğlence mekanında 3 kadın müşteri ile işletme görevlileri arasında çıkan kavganın, müşterilerin telefon şarj ederek beklemek istemeleri, iş yeri sahiplerinin ise mekanın kapatılacağını belirtmesi üzerine çıktığı yönünde bir açıklama yaptı.

Emniyetten yapılan açıklamada, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında kadın müşteriler A.İ.K, H.E. ve Y.T. ile işletme çalışanları arasında çıkan kavgaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, çalışanlar ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır. İncelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darbettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, şüpheliler 2 Ağustos saat 21.30 sıralarında gözaltına alınmıştır."

Çeşitli suçlardan Mehmet. D'nin 13, Veysi T'nin 12 suç kaydı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, 2 şahsın "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beyoğlu'nda "Divane Cihangir" isimli meyhaneye giden 3 kadının tacize uğradığı iddia edilmiş, kadınların darp edildiği anlara ilişkin görüntüler de kamuoyuna yansımıştı.

İddialara göre, meyhanede oturan 3 genç kadın yan masadan taciz edildi. Bu durumdan rahatsız olan kadınlar, işletmenin güvenliğine durumu söyleyerek, masalarının değiştirilmesini istedi.

İddiaya göre bir süre sonra genç kadınların yanına gelen bir görevli, yan masadakileri işaret ederek, "Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar" dedi. Kadınlar bu teklifi kabul etmeyerek masalarının değiştirilmesi talebini yenilediler.

Masalarının değiştirilmemesi üzerine, 3 kadın hesap isteyerek kalkmak istediler. İddialara göre kişi başı 475 TL tutması gereken hesap toplamda 10 bin TL geldi. Hesaba itiraz edilince, görevli Mehmet D. kadınlara "Masanızı diğer masayla birleştirelim hesabınızı onlar ödesin" dedi. Bu durumdan rahatsız olan 3 kadın 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak istedi.

Mekandan çıkmaya çalışan 3 kadının önü işletme sahibi Veysi T. tarafından kesilerek "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi. Bu sırada Yaren T. adlı kadın diğer görevli Mehmet D. tarafından itilmeye kalkışıldı. Genç kadın kendisinin çenesinden tutarak itmeye çalışan Mehmet D.’den kurtulmak ve kendini savunmak için tokat attı.

Mehmet D., Yaren T.’nin saçlarından tutup çekerek diziyle yüzüne vurdu. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.