Cihatçı bakan para arayışında

Dış Haberler

Esad sonrası Suriye’de yabancı ülkeler art arda boy gösterirken finans arayışındaki HTŞ yönetimi ilk yurtdışı ziyaretlerini petrol zengini Arap ülkelerine düzenliyor.

Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Arabistan’ın ardından Katar’a gitti. Şeybani, “ortaklıklar kurmak için” çıktığı Körfez turunda Katar’ın ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün’ü ziyaret edecek.

Suriye’nin yeniden inşası için finans arayışında olan ve ekonomiyi canlandırmak için yatırım arayışına çıkan HTŞ yönetimi, ilk ziyaretini çarşamba günü petrol zengini Körfez ülkelerinden Suudi Arabistan’a yaptı.

Suriye’deki geçici yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Şefi Enes Hattab’ın da aralarında bulunduğu bir heyetle Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Görüşmeyi “verimli” olarak nitelendiren Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, Suriye’de “istikrar ve kalkınma zamanının geldiğini” vurguladı.

Ziyaretin “iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni ve parlak bir sayfa açmasını umduğunu” ifade eden Şeybani, “istikrarı, güvenliği, ekonomik iyileşmeyi desteklemeye ve seçkin ortaklıklar kurmaya katkıda bulunması için” Katar, BAE ve Ürdün’e gideceğini söyledi.

‘YATIRIM FIRSATI’

İran’ın Suriye üzerindeki etkisini kaybetmesiyle birlikte özellikle petrol ve yakıt konusunda Tahran’a bağımlı olan ve ülkenin yeniden inşası için finansal kaynaklara ihtiyaç duyan Şam, Körfez ülkeleriyle bağlarını güçlendirmek için harekete geçti.

HTŞ lideri Muhammed el Colani, geçen hafta Suudi Arabistan’a ait Al Arabiya televizyonuna verdiği mülakatta, Riyad’ın “Suriye’nin geleceğinde kesinlikle büyük bir rolü olacağını” söyleyerek “tüm komşu ülkeler için büyük bir yatırım fırsatına” işaret etmişti.

Şeybani, beraberindeki heyetle Körfez turu kapsamında ikinci durağı olan Katar’ın başkenti Doha’ya gitti. Ziyaret, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed el Halifi’nin Şam’da gerçekleştirdiği temaslardan iki hafta sonra geldi.

SURİYE HEYETİ DOHA’DA

Görüşmede Katarlı yetkililer ve Suriye heyetinin “ilişkileri güçlendirme, güvenlik ve ülkenin yeniden inşasına” odaklanacağı belirtildi.

SIRADA ÜRDÜN VAR

Diğer yandan Amman’dan yapılan açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi’nin Şeybani ile ziyaret öncesi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve bu görüşme sırasında işbirliğinin artırılması konusunu görüşmek üzere Suriyeli geniş bir bakanlar heyetinin ziyaretini organize etme konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki bakanın “Safadi’nin resmi daveti üzerine sınırlar, güvenlik, enerji, ulaştırma, su, ticaret ve diğer hayati sektörler de dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği mekanizmalarını görüşmek üzere Ürdün’e bir ziyaret düzenlenmesi konusunda anlaştıkları” ifade edildi

∗∗∗

ŞAM’DAN UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Suriye’nin başkenti Şam’daki uluslararası havalimanının yeniden uluslararası uçuşlara açılacağı duyuruldu. Suriye Haber Ajansına (SANA) konuşan Sivil Havacılık ve Hava Taşımacılık Heyeti Başkanı Eşhed Salibi, Şam Uluslararası Havalimanı’nın 7 Ocak’ta uluslararası uçuşlara açılacağını söyledi. Salibi, Halep ve Şam havaalanlarının operasyonlarına yeniden başlaması için hazırlıklara devam ettiklerini belirterek, “Ortaklarımızın yardımıyla, bu havaalanlarının dünyanın dört bir yanından gelen uçuşları karşılayabilecek kapasitede olmasını sağlıyoruz” dedi.

∗∗∗

ADALET BAKANI İKİ KADINI İDAM ETTİRMİŞ

Sosyal medyada Suriye’nin yeni Adalet Bakanı Şadi el Veysi’nin İdlib’de iki kadının infaz edildiği esnada hükmü okuduğunu gösteren videolar ortaya çıktı. Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetimi, videoların gerçek olduğunu kabul etti.

Euronews’un aktardığına göre, Verify-Sy doğrulama platformu el Veysi’nin iki kadının kamuya açık alanda infazından önce hükmü okuduğunu gösteren videoların gerçek olduğunu teyit etti. Verify-Sy’a konuşan HTŞ’den bir yetkili “işlemlerin o tarihte yürürlükte olan kanunlara uygun olarak ve bir usul anlaşmasının parçası olarak gerçekleştirildiğini” söyledi.