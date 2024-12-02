Cihatçı çeteler Hama’ya giremedi

DIŞ HABERLER SERVİSİ

El Kaide’nin Suriye kolu Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı çetelerin Halep’i ele geçirmesinden sonra gözler, buradan çekilen Suriye ordusunun konuşlandığı Hama’ya döndü.

Rusya’nın desteğiyle Suriye ordusu, cihatçıların Hama’daki ilerleyişini durdururken HTŞ’ye destek veren Ankara destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) operasyon başlattı.

HALEP ÇETELERİN ELİNDE

HTŞ liderliğindeki cihatçı gruplar, Çarşamba günü başlattıkları operasyonla dört günde Halep’i ele geçirdi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Beşar Esad hükümetine bağlı güçlerin bölgede çatışmaların başladığı 2012’den bu yana ilk kez Halep'te kontrolü tamamen kaybettiğini bildirdi. Londra merkezli SOHR Başkanı Rami Abdül Rahman, “Kürt güçlerin kontrolündeki mahalleler hariç, HTŞ ve müttefiki cihatçı isyancıların Halep'te kontrolü sağladığını” belirtti. SOHR ayrıca HTŞ'nin Hama'nın kuzeyindeki birçok köy ve kasaba ile Halep Ulusal Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.

HAMA’DA ÇATIŞMALAR

Cihatçı çeteler, Suriye ordusunun yeniden toparlanmak için Halep’ten çekilirken konuşlandığı Hama kentinin girişine kadar ilerledi.

Suriye ordusu Hama’ya takviye birlikler gönderirken Suriye devlet ajansı SANA, önceki gece boyunca yaşanan çatışmalar sonrası cihatçı güçlerin püskürtüldüğünü aktardı. SANA’ya konuşan askeri bir kaynak, çatışmaların İdlib'in güneyinde-Hama'nın kuzeydoğusunda bulunan stratejik kasabalar Kalat el-Madik ve Maardis'te yoğunlaştığını, çok sayıda militanın öldürüldüğünü söyledi.

Beşar Esad yönetiminin iç savaştaki en büyük destekçisi Rusya, İdlib, Halep ve Hama’da cihatçılara yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Rusya'nın Suriye'deki Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada da, “Suriye ordusunun, Rus Hava Kuvvetleri'nin yardımıyla silahlı grupların saldırılarını püskürtmeye devam ettiği” belirtildi. Açıklamada, Rus savaş uçaklarının Suriye'de isyancıların komuta merkezlerini, topçu mevzilerini ve kamplarını vurduğu, yaklaşık 300 militanın öldürüldüğü ifadeleri yer aldı.

qRus devlet ajansı TASS'ın haberine göre Suriye'deki Rus misyonunun başındaki Yüzbaşı Oleg Ignasiuk “aşırılık yanlısı saldırganlığa karşı operasyonların devam edeceğini” söyledi. Öte yandan, HTŞ lideri Muhammed el Colani'nin Rusya'nın cihatçıların İdlib’deki karargâhına yönelik hava saldırılarında öldürüldüğü iddia edildi. HTŞ ise bu iddiayı yalanladı.

SDG’YE OPERASYON

Cihatçılar Suriye’nin içlerine doğru ilerlerken Türkiye destekli SMO ise Halep’in kuzeyinde bulunan YPG kontrolündeki Tel Rıfat bölgesine “Özgürlük Şafağı Operasyonu” başlattığını duyurdu. AA’nın haberine göre SMO, operasyon sonucunda Kuveyris Askeri Havaalanı'nı kontrolü altına aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin önümüzdeki günlerde Şam ve Ankara'yı ziyaret edeceğini duyurdu. Bakanlık ayrıca cihatçı grupların Halep’teki İran Konsolosluğu’na yapılan saldırıyı kınarken konsolosluk çalışanlarının zarar görmediğini kaydetti.

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ESAD’DAN İLK AÇIKLAMA, ARAP BİRLİĞİ’NDEN DESTEK

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile Suriye'deki gelişmeleri görüştü. Esad, Al Nahyan ile görüşmesinde, “Suriye'nin tüm teröristler ve destekçileri karşısında istikrarını ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğini, müttefikleri ve dostlarının yardımıyla terör saldırılarını yenilgiye uğratmaya ve ortadan kaldırmaya muktedir olduğunu” belirtti.

Arap Birliği’nden ise Esad’a destek geldi. Arap Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada son günlerde cihatçı grupların saldırılarıyla Suriye’de yaşanan gelişmelerin “terör örgütlerinin faaliyetlerini sürdürmek için kullanabilecekleri bir ortama yol açabileceği” vurgulandı.

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‘MOSKOVA’YA GÜVENMESİ ÇATIŞMA GETİRDİ’

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, ABD’nin gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bölge ülkelerinin yönetimleriyle irtibatta olduklarını belirtti. Suriye’nin kuzeyinde yaşananların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın siyasi sürece katılmayı reddetmesi ve Rusya ile İran’a güvenmesi nedeniyle yaşandığını savunan Savett, ABD’nin, terör örgütü olarak belirlediği HTŞ tarafından yönetilen bu saldırıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.