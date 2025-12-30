Cihatçı çetelerin saldırılara devam ettiği Lazkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Suriye’de Humus’taki cami saldırısının ardından birçok kentte binlerce kişi, “federalizm” talebiyle sokaklara indi.

Azınlıklara yönelik şiddet olaylarına isyan eden Aleviler, federalizm talebini dile getirdi. 28 Aralık'ta geniş katılımlı bir protesto düzenledi.

Lazkiye, Tartus, Hama ve Humus’un yanı sıra Banyas ve Ceble’de Aleviler, “federalizm” talebiyle yürüyüş yaptı. Şam’da yönetimi elinde bulunduran HTŞ yönetiminin politikalarına karşı çıkan protestocular, Gazal'ın taleplerini destekleyen, kendi kaderini tayin hakkını savunan ve her türlü siyasi dışlanmayı reddeden sloganlar attılar.

Gösterilerde "Alevi, Sünni, Hıristiyan, Dürzi, Kürt hepimiz kardeşiz", "Federalizm bölünme demek değildir", "Siyasi ademi merkeziyetçilik (yerinden yönetim) istiyoruz", "İç savaşa hayır" sloganları atıldı.

CİHATÇILAR DA SOKAKTA

Alevilerin protestolarına karşı HTŞ yönetimini destekleyen gruplar da karşı gösteriler düzenledi. Sahil kentlerinin ana yolları bariyerlerle kapatılırken, maskeli ve ağır silahlı güvenlik güçleri şehirlere giriş çıkışları engelledi. Bazı bölgelerde HTŞ’ye bağlı güçlerin protestoculara saldırdığı ve ateş açtığı, birçok protestocu gözaltına alındı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) sahadan aktardığı bilgilere göre, barışçıl başlayan eylemler, HTŞ’ye bağlı güvenlik güçleri ve kendilerini “Sivil Barış Komiteleri” olarak adlandıran yönetim yanlısı milislerin organize saldırılarına sahne oldu.

ATEŞ AÇILDI

HTŞ’ye bağlı emniyet güçleri ile çeşitli gruplar arasında çatışmalar yaşanırken Tartus Valiliği, kimliği belirsiz kişiler tarafından Banyas ilçesine bağlı El-Anaza bölge emniyet birimine el bombalı saldırı düzenlendiğini ve 2 güvenlik görevlisinin yaralandığını açıkladı.

Lazkiye Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, Lazkiye kentinde yaşanan gerginlikler sonucunda, 1'i güvenlik görevlisi 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 55'ten fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Azınlıklara yönelik saldırıların ardından Lazkiye'de sokağa çıkmasa yasağı ilan edildi. Lazkiye İç Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, sokağa çıkma yasağının saat 17.00’dan itibaren başlayacağı ve 31 Aralık Çarşamba günü saat 06.00’a kadar süreceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın acil durumları, sağlık personelini ile ambulans ve itfaiye ekiplerini kapsamadığı vurgulandı.