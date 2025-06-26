Cihatçı grup 120 çocuğu kaçırdı

Atahan UĞUR

Afrika’nın doğu kıyısındaki Mozambik, yıllardır süren yoksulluk, iklim krizleri ve emperyal projelerin yükünü taşırken şimdi de çocukların silahlı gruplar tarafından kaçırılmasıyla gündemde.

Human Rights Watch (HRW), 24 Haziran’da yayımladığı raporla Mozambik’in kuzeyinde faaliyet gösteren IŞİD’in Eş-Şebab koluna bağlı silahlı grupların bu yılın başından bu yana en az 120 çocuğu kaçırdığını ortaya koydu.

SAVAŞÇI YA DA ‘EŞ’ YAPIYORLAR

Rapora göre silahlı gruplar, askeri gücün ötesinde, toplumsal dokuyu hedef alarak çocukları silaha dönüştürüyor. Kaçırılan çocuklar yalnızca savaşın kurbanı değil, aynı zamanda silahlı grupların araçları hâline getiriliyor. Bazıları zorla savaşçı yapılıyor, bazıları yük taşıma işlerine koşuluyor, kimi kız çocukları ise militanlara "eş" olmaya zorlanıyor. HRW, bu durumun açık bir savaş suçu ve çocuk hakları ihlali olduğunu belirterek Mozambik hükümetini ve uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdı.

‘İHMAL EDİLEN İNSANİ KRİZ’

HRW Afrika Direktör Yardımcısı, yaptığı açıklamada “Bu çocuklar yalnızca çatışmanın ortasında değil, doğrudan hedef alınıyor. Hükümetin ve bölgesel ortakların, çocukların korunmasını öncelik haline getirmesi gerekiyor” dedi. Mozambik’in Cabo Delgado bölgesinde 2017’den bu yana devam eden isyancı faaliyetler, 600 binden fazla insanı yerinden etti. Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, Cabo Delgado’daki durumu “ihmal edilmiş insani krizi” olarak tanımladı. Norveç Mülteci Konseyi’nin verilerine göre 5 milyondan fazla insan açlık kriziyle karşı karşıya.