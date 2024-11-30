Cihatçı gruplar Halep’e girdi

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Suriye’nin kuzeyinde İdlib’deki El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı muhalif güçlerin, ülkenin kuzeyindeki Beşar Esad yönetimindeki Suriye Ordusu’na düzenlediği saldırılar sürüyor.

Rusya’nın odağını Ukrayna’ya çevirmesi ve İsrail saldırılarıyla Hizbullah’tan açılan güç boşluğunu sonrası Lübnan’daki ateşkesin başladığı gün harekete geçen cihatçı güçler, Halep’e ulaştı.

ANA YOLLARI ELE GEÇİRDİ

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı bazı gruplar da HTŞ’ye destek veriyor. HTŞ “Saldırganlığı Önleme” adını verdikleri operasyonun, rejim güçlerinin artan saldırılarına yanıt olarak düzenlendiğini söylüyor. Silahlı muhalif güçler Halep kent merkezine girmeye başladı.

Çarşamba gününden bu yana Halep’in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen HTŞ ve bağlantılı örgütler, 50’den fazla köy ve beldenin kontrolünü ele geçirdi. Gruplar dün de Halep ve İdlib illerinde toplam 14 köy ve noktayı daha kontrolü altına aldı. Cihatçı gruplar, Halep ve İdlib’de toplam 70 yerleşim yerini ele geçirdi.

HTŞ ve SMO unsurları önceki gece geç saatlerde Halep’i başkent Şam’a bağlayan M5 karayolunu ulaşıma kapatarak M4 ve M5 karayollarının kesişim noktasında da kontrolü ele geçirdi. Suriye hükümetinden bir güvenlik yetkilisi ise Reuters’a yaptığı açıklamada Halep’e ordu takviyesi gönderildiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Sahadaki gözlemcilere göre çatışmalarda şu ana dek en az 21’i SMO üyesi 135 muhalif ile aralarında İranlı milislerin de bulunduğu 83 Suriye askeri öldü. Ayrıca Halep savunmasına destek veren Rus jetlerinin bombardımanında dördü çocuk 19 sivil, Suriye güçlerinin top atışı sonucu ise bir çocuk yaşamını yitirdi. Suriye’de silahlı muhalif grupların Halep’e yönelik saldırısına Rusya’dan ilk tepki geldi.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, saldırıların Suriye’nin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini belirterek Beşar Esad yönetiminden Halep’te düzeni yeniden sağlamasını beklediklerini kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise muhalif grupların hareketliliğine ilişkin yaptığı açıklamada, ‘’Suriye’deki terörist grupların yeniden faaliyete geçmesini ve bölgede terörizmin yayılmasını engellemek için kararlı ve koordineli bir şekilde harekete geçilmesi’’ gerektiğini söyledi.