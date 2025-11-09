Cihatçı HTŞ lideri Colani, ABD'ye ulaştı

Suriye'de geçici Cumhurbaşkanı olan cihatçı HTŞ lideri Ebu Muhammed El Colani, ABD'ye ulaştı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Colani, 6 Kasım tarihinde Brezilya’da düzenlenen "COP30" İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından ABD'ye geçti.

Colani'nin 10 Kasım'da Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMEYLE İLGİLİ NELER BEKLENİYOR?

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, "Bu toplantının pazartesi günü Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini teyit edebilirim. Bu, barışın sağlanması için dünyanın her yerinden herkesle görüşmek üzere Başkan'ın diplomatik çabalarının bir parçasıdır" demişti.

Trump'ın Ortadoğu ziyaretinde Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararı alarak "tarihi bir adım" attığını kaydeden Leavitt, yönetimin bu konuda önemli ilerlemeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Trump ile Colani arasındaki görüşmede başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.