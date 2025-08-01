Cihatçı HTŞ yönetimi Moskova’ya göz kırptı

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Suriye’de ABD’nin girişimleriyle kontrolünü sağlamaya çalışan cihatçı HTŞ yönetimi, ülkenin yeniden yapılanmasında Moskova’yla da ilişki kurmaya çalışıyor.

Moskova’da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşen HTŞ yönetiminin Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, “ülkenin birliğini yeniden sağlama sürecinde Rusya’yı yanında görmek istediklerini” söyledi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında “İçinde bulunduğumuz dönem çeşitli zorluklar ve tehditlerle dolu olsa da, aynı zamanda birleşik ve güçlü bir Suriye inşa etmek için bir fırsat” diyen Şeybani, “Rusya ile işbirliğinin yasalara saygı temelinde olacağını” kaydetti.

Rus Bakan Lavrov ise “Halklarımız arasındaki bağları karşılıklı çıkar çerçevesinde güçlendirilmesinden yanayız. Bu pozisyonumuz siyasi duruma ve yönetim değişikliğine bağlı değil” ifadelerini kullandı. Lavrov, “Suriye’ye çatışmalar sonrası yeniden inşa sürecinde mümkün olan tüm yardımı sağlamaya hazır olduklarını” söyledi.

COLANİ’YE DAVET

Rusya’nın, “Suriye topraklarının diğer güçler arasında jeopolitik rekabetin arenası olarak kullanılmasına ve çeşitli ülkeler arasında hesaplaşma konusu olmasına” karşı çıktığını kaydeden Lavrov, “Bu nedenle, Suriye’deki durumun normalleştirilmesi için uluslararası çabaların tek bir yönde yoğunlaştırılması çağrısında bulunuyoruz” dedi. HTŞ lideri Muhammed Colani’yi 15 Ekim’de düzenlenecek Rusya-Arap Birliği Zirvesi’ne davet ettiklerini bildiren Lavrov, Rusya ve Suriye arasında sağlanan anlaşmaların gözden geçirileceğini söyledi.

IKBY’DEN ŞAM’A ÇAĞRI

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Şam’a entegrasyonuna ilişkin taraflar ABD’nin girişimleriyle masaya oturmayı kabul ederken Erbil’de ABD öncülüğündeki Koalisyon Güçleri Komutanı Korgeneral Kevin Lambert’i ağırlayan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, “Kürtler ve diğer bileşenlerin, Suriye’nin bugünü ve geleceğinde etkili ortaklar olması gerektiği” mesajını verdi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları ise SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik gelişmelerin “sahada yakından takip edildiğini” bildirdi.