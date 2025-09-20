Cihatçı HTŞ yönetimindeki Suriye'nin bayrağı Washington’da göndere çekildi

Beşar Esad'ın ardından Suriye'de yönetimi devralan cihatçı HTŞ'nin kullandığı bayrak, ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Suriye Büyükelçilik binasında göndere çekildi.

Washington'da 18 Mart 2014'te kapatılan büyükelçilik binasında, ​​​​​​​Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye bayrağını göndere çekti.

Suriye Haber ajansı SANA’ya göre, "tarihi an" olarak nitelendirilen törende, Şeybani bayrağın yeniden göndere çekilmesini "Suriye’nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olarak tanımladı.

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından AA'ya verdiği demeçte ise 14 yıllık iç savaş boyunca Suriye halkının çektiği acıları hatırlatarak, "Elbette bu tarihi bir an" dedi.