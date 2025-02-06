Cihatçı kardeşinden SDG için destek istedi

Politika Servisi

Önceki gün Ankara’ya gelen cihatçı Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani’ye (Ahmed Şara), yönelik tepkiler sürerken AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Colani’yi ‘kardeşim’ diyerek karşıladı. Türkiye’nin hala terör örgütü listesinde bulunan cihatçı HTŞ güçleri lideri Colani’nin ziyaretinin yandaş medya tarafından teröre karşı ortak tavır’ olarak sunulması ise dikkat çekti.

Cihatçı lidere yönelik ‘Neredeyse bütün konularda hemfikiriz’ diyen Erdoğan, Suriye’nin Kuzeydoğu’sunda yeni görevlere talip olduklarını dile getirerek Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’ye karşı ortak çalışmak istediklerinin mesajını verdi.

Görüşme sonrası konuşan Erdoğan, “Bilhassa Suriye'nin kuzey doğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik. Suriye'ye gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettim. Şara kardeşimin terörle mücadeleye karşı koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum." İfadelerini kullandı.

Konuşmasında Erdoğan’a desteklerini sunan ve Suriye’ye davet eden Colani ise “Özellikle bölgede iki ülkenin güvenirliği ve istikrarına katkıda olacak şekilde. Toplantımızda tehditleri ele aldık, özellikle Suriye'nin kuzey ve doğusunda... İsrail'e mutlaka uluslararası baskı uygulanması lazım. 1967 sınırlarına dönülmesi lazım. Türkiye ile ticareti yeniden canlandıracağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nı Suriye'ye davet ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu gerçekleşecektir” diye konuştu.