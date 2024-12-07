Cihatçı katilden ‘demokrasi havarisi’ yaratma peşindeler

Derviş CEMAL

Suriye’de cihatçı çeteler saldırılarını sürdürürken CIA ve Batılı istihbarat örgütlerinin laboratuvarında pişirilen kirli senaryo devreye sokuldu. Batı medyası Ortaçağ zihniyetli HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani için imaj çalışmalarına başladı. CNN, kendi yönetimlerinin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Selefi çete liderini parlatma yarışına girdi, Colani’ye mikrofon uzattı.

DEMOKRAT KESİLDİ

İlk kez "Ahmed al-Sharaa " olan gerçek ismiyle bir kuruluşa konuşan Colani, CNN’e özel röportajda, HTŞ’nin dönüşüm geçirdiğini iddia ederek, “Suriye, keyfi kararlar alan bir yönetim yerine, kurumlara dayalı bir sistemi hak ediyor” dedi. Yıllardır kontrol ettikleri İdlib’e insanlık dışı uygulamalara imza atan, şeriat kanunlarıyla bölgeyi yöneten Colani, hedeflerinin Esad yönetimini devirmek olduğunu söyledi. Colani, “İranlılar rejimi canlandırmaya çalışarak Esad'a zaman kazandırdı. Daha sonra Ruslar da destek verdi. Ancak gerçek şu ki, bu rejim ölüdür. Hedefe ulaşmak için tüm mevcut araçları kullanma hakkına sahibiz” ifadelerini kullandı.

SİYASETÇİ İMAJI

Colani, görüşmede modern bir imaj çizmeye çalıştı, kendisinin artık bir terörist liderden çok bir politikacı gibi hareket ettiğini gösterdi. Halep’in ele geçirilmesinden kısa bir süre sonra şehrin tarihi kalesinde halka açık bir görünüm sergileyen Colani, HTŞ'nin "terör örgütü” olarak görülmesine karşı çıkarak, bunun "siyasi ve aynı zamanda yanlış" olduğunu savundu.

Colani "Bazı radikal İslamcı uygulamaların HTŞ ile cihatçı gruplar arasında bir ayrım yarattığını" iddia etti. Kendisi, sivillere yönelik saldırılarda yer almadığını öne sürdü. HTŞ'nin Suriye'de ele geçirdiği bölgelerde yakalanan savaş esirlerini infaz etmesinden bahsetmeyen Colani, HTŞ’nin kontrolündeki Suriye'de yaşamın nasıl olacağı sorusunu yanıtlayan Colani, sivillerin muhalif yönetiminde korkacak bir şeyleri olmadığını söyledi.

Daha önce örnek ülke olarak kadın ve kız çocuklarının okuma haklarının elinden alındığı Taliban yönetimindeki Afganistan'ı gösteren Colani, Hıristiyanlar ve diğer dini ya da etnik azınlıkların güven içinde yaşayacağına dair halka açık açıklamalar yaptıklarını belirtti. “Hiç kimsenin başka bir grubu yok etme hakkı yoktur” diyen çete lideri, yabancı güçlerin Suriye’den çekilmesi gerektiğini belirtti, “Bu rejim düştüğünde sorun çözülecek ve Suriye’de yabancı güçlerin kalmasına gerek kalmayacak” dedi. Colani, “Suriye, bir kişinin keyfi kararlar aldığı bir yönetim yerine, kurumlara dayalı bir yönetim sistemini hak ediyor. Tahrir el-Şam yalnızca bu rejimle yüzleşmek için bir araçtır” ifadelerini kullandı.