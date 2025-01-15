Cihatçı yönetim Körfez sonrası Ankara turunda

Dış Haberler

Suriye’deki cihatçı yönetimin Dışişleri Bakanı Asaad Şibani, Savunma Bakanı Mirhaf Ebu Kisra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab bugün Ankara’ya geliyor. Ziyaret, 8 Aralık’ta Suriye’de yönetimi ele geçiren HTŞ liderliğindeki cihatçıların oluşturduğu yönetimin Ankara’ya yapacağı ilk ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor.

Şibani, yaptığı açıklamada, "Yeni Suriye’yi temsil etmek üzere, on dört yıldır Suriye halkını bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilk resmi ziyaretimizi yarın gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Başkanı Mesud Barzani’nin Temsilcisi Abdulhamid Derbendi, Haseke’de Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi ve ENKS Sözcüsü Faysal Yusuf ile görüştü.