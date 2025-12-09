Cihatçılar kutladı, azınlıklar tedirgin

Suriye’de 8 Aralık 2024’te yönetimi ele geçiren cihatçı örgüt Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara), iktidara gelişinin birinci yılında Şam’a ilk girdiği sırada giydiği askeri kıyafetlerle Emevi Camisi’nde namaz kıldırdı. Colani, sabah namazının ardından yaptığı konuşmada Suriyelilere “birlik” çağrısında bulunarak “Tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz” dedi.

HTŞ liderinden “birlik” çağrısı gelirken ülkenin kuzeydoğusundaki Kürt yönetiminden “geçmişin tiranlığının yeniden üretildiği” mesajı geldi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yaptığı açıklamada, yeni bir Suriye inşa etmeye yönelik çabalara rağmen bazı kesimlerin hâlâ nefret dili yaydığını söyledi.

TİRANLIĞIN DEVAMI

Açıklamada, “Suriyeliler yeni bir gelecek inşa etmekle meşgulken, bazı yetkili uzantıları ve onlara yakın kişiler tarafından tahrik ve nefret dili hâlâ kullanılmaya devam ediyor. Gerçeğin değişimini veya Suriye’nin geleceğini ciddi şekilde okumadan anlık düşünüşle hareket edenler, ülkeyi yıkıma sürükleyen ve halkını felakete götüren aynı bölücü söylemleri yeniden üretmeye çalışıyor” denildi. Açıklamada “Bu öfkeli ve tepeden bakan söylem artık kabul edilemez; yeni bir vatan inşa etmenin temeli olamaz. Aksine, çöken ve geri dönmeyecek olan rejim zihniyetinin doğrudan devamıdır” ifadeleri kullanıldı.

ABDİ: ABD KALMALI

SDG Komutanı Mazlum Abdi de Esad’ın devrilmesinin yıldönümünü kutlarken “kapsamlı bir diyalog” çağrısını yineleyerek “demokratik ve ademî-merkezî bir Suriye için çalışma” çağrısı yaptı. Abdi, SDG’nin Şam ile 10 Mart entegrasyon anlaşmasına bağlılığını teyit etti.

Abdi, İsrail gazetesi The Jerusalem Post’a verdiği röportajda ise Şam’da istikrarın sağlanabilmesi için ABD’nin Kuzeydoğu Suriye’de kalması gerektiğini savunarak ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye’yi yeniden harika yapmak istediğini” öne sürdü.

Rojava’daki Kürt yönetimi ise bir yıldır iktidarda olan geçiş hükümetinin Suriye halklarının umutlarını kırdığını kaydetti.

Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) Özerk Yönetimi’nden yapılan açıklamada Esad rejiminin çöküşünü, Suriye halkının umut ve özlemlerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.

AŞIRILIĞI BESLEDİLER

"Suriye geçiş hükümetinin bir yıl içinde attığı adımlar, Suriyelilerin taleplerinin, gerçeklerinin ve umutlarının özünü yansıtmıyor” denilen açıklamada “Ulusal diyalogdan hükümetin kurulmasına ve son parlamento seçimlerine kadar, Suriye’nin tüm kesimlerinin ve bileşenlerinin temsilcilerini içermiyordu. Dahası, kıyı bölgesi ve Süveyda’da işlenen katliamlar ulusal birlik ilkelerini ihlal ederek toplumda tehlikeli bir bölünmeye yol açarken, aynı zamanda nefret söylemini, provokasyonu ve aşırılığı da besledi” ifadeleri kullanıldı. Rojava Özerk Yönetimi, IŞİD tehdidi nedeniyle toplu etkinlikleri yasaklamıştı.

Suriye’deki HTŞ yönetimini “Esad yönetiminden daha zalim” olarak nitelendiren Aleviler ise greve gitti. Suriye ve Yurtdışı Alevi İslam Yüksek Konseyi Başkanı Şeyh Gazal Gazal, “Hükümet, zalim bir rejimin yerine daha zalim bir rejimin getirilmesinin yıl dönümünü kutlamaya çalışıyor. Esad rejiminin yıkılışı ‘zulmün yıkılışı’ olmalıydı; ancak gerçekte yaşanan şey ‘özgürlük adı altında bu ülkenin yıkılışı’ oldu” dedi.

Gazal, 8-12 Aralık tarihleri arasında 5 günlük genel grev ilan etti ve Alevi toplumuna bu süre zarfında evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

∗∗∗

‘EN İYİ MODEL HAYIRSEVER MONARŞİ’

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Suriye’de iktidar değişiminin birinci yıldönümü mesajında “tüm Suriyelilerin barış, birlik ve refah için yeni bir şans yakaladığını” söyledi. Barrack, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen forumda ise Ortadoğu’da en işleyen yönetim modelinin “hayırsever monarşi” olduğunu söyledi. Barrack, HTŞ yönetimindeki Suriye’ye ilişkin “kendi sistemlerini kendilerinin tanımlamasına izin vermeliyiz” dedi.

∗∗∗

ERDOĞAN ‘DEVRİM’ DEDİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’de bir yıllık süreci “takdir ve memnuniyetle” karşıladıklarını belirtti. Cihatçıların Şam’ı ele geçirdiği 8 Aralık tarihini “devrim” olarak niteleyen Erdoğan, “Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Erdoğan ile SDG Komutanı Mazlum Abdi’nin görüşmek üzere anlaştığına dair iddiayı yalanladı.