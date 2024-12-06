Cihatçılar Şam'a kamikaze dron saldırısı düzenledi

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde bulunan Radyo Televizyon binası ile Savunma Bakanlığının binasının olduğu bölgeye cihatçılar tarafından kamikaze dron saldırısı düzenlendi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Şam'ın Emevi Meydanı'nda yer alan Radyo Televizyon ile Savunma Bakanlığı'na ait binaların bulunduğu bölgeye kamikaze dronla saldırıldı.

Dronların cihatçı gruplar tarafından gönderildiği ifade edilirken Suriye ordusundan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Şam'da yoğun silah seslerinin duyulduğu belirtildi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Suriye ordusu ile cihatçılar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü Suriye ordusundan alan cihatçılar, aynı gün tüm İdlib'in tamamını ele geçirdi.

Cihatçılar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini Suriye ordusundan almıştı.

Cihatçılar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.