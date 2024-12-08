Cihatçılar Şam'ın merkezini ele geçirdi

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) bünyesindeki cihatçı grupların, Suriye Ordusuna karşı 27 Kasım'da başlattıkları saldırılar sürüyor.

AA’nın aktardığına göre cihatçıların Şam'ın güney banliyölerine girmesinin ardından Suriye Ordusu pek çok noktadan çekilmeye başladı.

Cihatçılar akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde ilerlerken Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi.

Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'ndeki tutukluların da bırakıldığı belirtildi.

Beşar Esad'ın ise Şam'dan ayrıldığı iddia edildi.

Öte yandan Cihatçıların Telegram hesabından yapılan açıklamada, "tiran Esad'ın gittiği ve Suriye'nin özgür olduğu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada "Baas yönetiminde 50 yıllık baskının, 13 yıllık suçların, tiranlığın ve zorla yerinden edilmenin ardından bugün, 8 Aralık 2024'te, bu karanlık dönemin bittiğini ve Suriye'de yeni bir dönemin başladığını ilan ediyoruz" denildi.

SURİYE BAŞBAKANI CELALİ: GEÇİŞ HÜKÜMETİ İLE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIM

Öte yandan Suriye Başbakanı Muhammed Gazi Celali, bir video paylaşarak geçiş hükümeti ile işbirliği yapmaya istekli olduğunu açıkladı.

Celali açıklamada, "hükümetin muhalefete elini uzatmaya ve işlevlerini geçiş hükümetine devretmeye hazır olduğunu söyledi. Celali, "Ben evimdeyim ve gitmedim. Bunun sebebi, bu ülkeye ait olmam" dedi.

Sabah saatlerinde ofisine gideceğini ve çalışmaya devam edeceğini belirten Celali, Suriye vatandaşlarına kamu mallarına zarar vermeme çağrısında da bulundu. Esad'ın ülkeyi terk ettiği yönündeki haberlere ise değinmedi.

Syrian Prime Minister Disowns Bashar al-Assad's Regime!!



In a clear state of confusion, Syrian Prime Minister Mohammad Ghazi Al-Jalali denied leaving Syria and confirmed that he is at home. He expressed his willingness to cooperate with any leadership chosen by the Syrian… pic.twitter.com/uk5sfJY1Qr — khaled mahmoued (@khaledmahmoued1) December 8, 2024

COLANİ KAMU KURUMLARINA YAKLAŞMAYI 'YASAKLADI'

HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani de, Başbakan'ın açıklamasıyla paralel bir duyuru yaptı.

Colani, Telegram'dan yaptığı açıklamada "askeri güçlerinin Şam'da kamu kurumlarına yaklaşmasının yasak olduğunu" duyurdu.

Cihatçı lider, "Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar, resmen devredilene kadar eski Başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır" ifadelerini kullandı.