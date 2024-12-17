Cihatçılar Saray’ın gururu

Politika Servisi

Suriye’de cihatçıların zaferi sonrası Saray rejiminin sevinç nidaları sürüyor. Şam’ın devrilmesinin ardından ilk kez konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesini “Ülkenin demokrasiye geçiş süreci” olarak değerlendirdi.

“Baştan ayağa çürüyen Esad rejimi bütün melanet ve musibetiyle nihayet çökmüştür” diyen Bahçeli, Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişleten İsrail’in yaptığını ise ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Süreç içerisinde Meclis’te yaptğı Öcalan çağrısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Bahçeli, Fırat Nehri’nin batısındaki topraklarını kaybeden YPG’nin, doğudan da ‘temizlenmesi’ gerektiğini ifade etti. Suriye’de operasyon sinyalleri veren Bahçeli, Öcalan çağrısının arkasında olduğunu da dile getirdi. Bahçeli, “MHP düşünce ve görüşlerini tutarlı şekilde muhafaza etmekte ve arkasında durmaktadır. Kaldı ki Suriye’deki gelişmelerden sonra haklılığımız teyit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail destekli cihatçıların zaferini tıpkı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gibi sevinç içerisinde karşılayan Bahçeli, Türkiye’nin de terör örgütü listesine aldığı HTŞ’yi muhalifler gruplar olarak tanımladı. Bahçeli HTŞ’nin zaferinin bahar havası doğurduğunu söyledi. Konuşmasının devamında CHP’yi hedef alan Bahçeli, CHP’yi DEM Parti’nin yerine geçmekle suçlarken DEM’i istismar eden CHP’nin melun komploları çuvallamaya müstehaktır” ifadelerine yer verdi. Bahçeli, Şam’da açılan Büyükelçiliği de Türkiye’nin sahada yerini aldığını belirterek kutladı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, de partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, Türkiye’nin Suriye’de HTŞ’yi desteklediği söyleminin doğru olmadığını savundu. HTŞ ile görüşmelerini bir istihbarat hamlesi olarak nedenselleştiren Çelik, "Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye’den hiç çekilmedi. Milli İstihbarat Teşkilatı doğası gereği herkesle görüşür. HTŞ lideriyle görüşmeyi eleştirenlerin zihni Baas dünyasıdır" ifadesini kullandı. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Suriye konusundaki eleştirilerinin sorulması üzerine ise "Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin her alanında haklı çıkmıştır. CHP’nin içi Ortadoğu’dan daha karışık" dedi.

ARINÇ’TAN DAVUTOĞLU VURGUSU

AKP kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ise “Suriye’de olanlardan en kazançlı çıkan İsrail’dir. İran’ı mahvetti, Gazze’yi perişan etti. Şimdi Suriye’yi perişan ediyor" dedi. Türkiye’nin Suriye politikasında, Suriye’yi yakından tanıyan isimlere ihtiyacı olduğunu belirten Arınç, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu işaret etti. Arınç, "Sayın Davutoğlu bize Suriye’nin hangi köyünde kimler yaşıyor, hangi kasabasında demografik ve etnik yapı nasıldır, geçmişten gelen gelenekleri, kültürleri nedir, adım adım sayardı" ifadelerini kullandı.

İsrail’in Suriye topraklarındaki işgallerine tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "İsrail’in yaptığı alçakça bir saldırıdır. Türkiye dâhil ülkelerin, bu saldırı karşısında yeterli tepki vermemesi de çok vahimdir. İsrail’in şu anda yapmaya çalıştığı; fırsatçılık yaparak, kendi güvenlik haklarını bir ötesine taşımaktır" dedi. Davutoğlu da konuşmasının devamında Erdoğan’a göz kırptı. Davutoğlu “"Ruh bakımından AKP’den hiç kopmadığını" belirtti. "Geçmişe dönük olarak herhangi bir hesabın peşinde değilim. Herkese el uzatıyorum, muhalefetiyle, iktidarıyla. Kim bizimle görüşmek isterse kapımız açık. Kitlelerse o kitlelerin parçasıyım, kimse kusura bakmasın. Onların içinden geldim" diye konuştu.