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Cihatçılar Suriye'de yönetimi ele geçirdi, Mazlum Abdi'den açıklama geldi: "Otoriter rejim çöktü"

SDG'nin askeri yöneticilerinden Mazlum Abdi, Suriye’de cihatçı çetelerin başkent Şam'ı ele geçirmesine ilişkin, "Otoriter rejimin çöküşüne tanık olduğumuz Suriye'de tarihi anları yaşıyoruz" dedi.

Güncel
  • 08.12.2024 10:04
  • Giriş: 08.12.2024 10:04
  • Güncelleme: 08.12.2024 11:13
Kaynak: Haber Merkezi
Cihatçılar Suriye'de yönetimi ele geçirdi, Mazlum Abdi'den açıklama geldi: "Otoriter rejim çöktü"
Fotoğraf: Rudaw

Suriye’de Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) bünyesindeki cihatçı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Demokratik Suriye Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'den açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mazlum Abdi, Şam’ın düşmesini "tarihi bir gün" olarak niteleyerek, "Şam'daki otoriter rejimin çöküşüne tanık olduğumuz Suriye'de tarihi anları yaşıyoruz" dedi.

Abdi, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu değişiklik, tüm Suriyelilerin haklarını garanti altına alan, demokrasi ve adalete dayalı yeni bir Suriye'nin inşası için bir fırsattır."

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