Cihatçılar yönetimi ele geçirdi, Tel Aviv toprak genişletti: İsrail'e göre Suriye'deki işgal geçiciymiş!

İsrail, Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye ile olan tampon bölgeyi işgalinin “geçici olduğunu” iddia etti.

İsrail Başbakanlığı'ndan, tampon bölgenin işgaline ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye’deki Esad yönetiminin çöküşünün “İsrail ile sınır ve tampon bölgede boşluk yarattığı” öne sürülen açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Golan Tepeleri'nden “7 Ekim benzeri bir saldırıya izin vermeyeceği” savunuldu.

Açıklamada, İsrail’in tampon bölge ve sınırına yakın stratejik noktalardaki işgalinin de “1974 anlaşmasına bağlı bir güç kurulana kadar geçici olduğu” iddia edildi.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ

Suriye’deki siyasi boşluk sürerken İsrail ordusu, HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların 8 Aralık’ta başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesinin ardından 1967’den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri’ndeki tampon bölgeye girdi.

Suriye ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri’nden kuzeye ilerleyen İsrail güçleri, Suriye-Lübnan sınır hattında ilerleyişini sürdürdü. İsrail tanklarının tampon bölgeyi aşarak HTŞ kontrolündeki başkent Şam’ın 25 kilometre kadar yakındaki Katana kasabasına kadar yaklaştığı belirtildi.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.