Cihatçıların bülbülüne altın kafes

İktidara yakınlıkları ile bilinen ve kamu kaynaklarından sağlanan ayrıcalıklarla sıkça gündeme gelen TÜGVA ve TÜRGEV’in de aralarında olduğu vakıf ve derneklere fon yağdıran Türkiye Ulusal Ajansı’nın kapılarını açtığı tartışmalı kuruluşlardan olan Bülbülzade Vakfı, bir kez daha hibe aldı. Vakfın, Kasım 2024’te aldığı hibe ile birlikte 2022-2024 döneminde aldığı hibe tutarı toplamı 200 milyon TL’ye yaklaştı.

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan ve “Avrupa Birliği programlarını en etkin şekilde yürütmek” ile görevlendirilen Türkiye Ulusal Ajansı (UA), “Kalite Sertifikasına Sahip Kuruluşlar için Gönüllülük Projeleri hibe tahsis sürecini” tamamladı. UA, toplam 65 kuruluşa hibe verildiğini belirtti.

BÜLBÜLZADE DETAYI

UA’nın, “Gönüllülük Projeleri” kapsamında hibe verdiği vakıf ve derneklerin listesi 18 Kasım’da belli oldu. Toplam 65 kuruluşluk listede Bülbülzade Eğitim Sosyal Sağlık Kültür Spor Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ayrıntısı da dikkati çekti.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri’nden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye destek açıklaması yapan 281 vakıf ve dernekten biri olan Bülbülzade Vakfı’na da 30 bin 35 avroluk hibe verildiği ortaya çıktı. 2013 yılında, Suriye'den gelen ve “Muhalif din adamları” olarak nitelendirilen kişiler ile Gaziantep'te toplantı yapan, toplantının sonuç bildirgesinde ise “Cihat çağrısı” yapan vakfa verilen hibenin gönüllülük projeleri alanında kullanılacağı belirtildi.

191 BİN AVROLUK HİBE

UA’dan Kasım 2024’te 30 bin 35 avroluk hibe alan Bülbülzade Vakfı’nın 2022-2024 döneminde aldığı hibelerin toplam tutarı da hesaplandı. Vakfa, gençlik projeleri ve gönüllülük projeleri için toplam 191 bin 885 avro hibe verildiği öğrenildi.