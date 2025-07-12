Cihatçıların kölesi olmayacağız

Suriye’de selefi cihatçıların iktidarı ele geçirmesinin ardından azınlıklar için zor günler başladı. Özellikle kadınların hak ve özgürlükleri büyük bir darbe aldı. Suriye Kadın İnisiyatifi’nin raporuna göre, Suriye’de özellikle Batı bölgelerinde yaşayan Alevi kadınlar sistematik şiddetin hedefi haline geldi. Rapor, Mart 2025'ten bu yana aralarında çocukların da bulunduğu en az 90 Alevi kadın ve kızın kaçırıldığını ortaya koyuyor.

Kaçırma, zorla alıkoyma, işkence, cinsel şiddet ve zorla evlendirme vakalarının belgelendiği raporda bu suçların mezhepsel bir kimlik temelinde işlendiğine ve insanlığa karşı suç boyutuna ulaştığına dikkat çekiyor. Bazı güvenlik görevlilerinin ve yeni geçici hükümet unsurlarının doğrudan suçlara ortak olduğu görülüyor.

Özellikle alevi kadınların yaşadığı sistematik şiddet, taciz, cinsel saldırıya dikkat çekmek isteyen Dünya Kadın Yürüyüşü, Antakya Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu ve Yurttaş Birlikteliği “Emperyalist saldırılara karşı kadın dayanışması” çağrısı yapıyor.

Bugün ve yarın iki günlük bir programla ulusal ve uluslararası yetkili kurumlara seslenecek olan kadınlar bugün panel gerçekleştirerek bir sonuç bildirgesi açıklayacak. Yarın ise Samandağ’da Suriye’deki Alevi katliamına karşı insan zinciri oluşturacak.

TEHDİT ALTINDALAR

Dünya Kadın Yürüyüşü’nden Doç. Dr. Meral Oğan Balkız süreci BirGün’e anlattı. Balkız, "2011 yılından beri emperyalizm bölgeyi yeniden paylaşım savaşlarını açarak dizayn etme girişiminde. O günlerden beri Suriye'deki etnik ve dilsel, dinsel her türlü azınlığa yönelik çok ciddi bir baskı süreci yaşandı. Emperyalizm çok ani gibi görünse de aslında daha önceden hazırlıkları yapılmış bir yönetim değişikliğiyle, cihatçı, selefist büyük bir terör oluşumuna devlet yönetimini devretti” dedi.

Arap Aleviler, Ezidiler, İsmaililer, Kürtler, Dürziler ve Süryaniler çok yoğun bir şekilde tedirginlik içindeler diyen Balkız, “8 Ekim'den sonraki süreçte çok sistematik bir şekilde, özellikle Arap Alevilerinin yaşadığı bölgeleri kuşatma, katletme, inanç yerlerini ve ormanlarını yakma, zorla boşaltma, zorla yerinden etme ve sistematik bir şekilde kadınları kaçırma, cinsel saldırıda bulunma, köle olarak satma, zorla dini nikah adı altında cihatçı selefilere peşkeş çekme suçları işleniyor” ifadelerini kullandı.

Depremden sonra kentte insanca yaşama olanağını kaybeden Antakya halkının bu gelişmeleri büyük bir korkuyla izlediğini vurgulayan Balkız, “Bu korkunun üç boyutu var. Birincisi, sürecin başından iktidarın bilerek ve isteyerek oradaki selefi cihatçı yapıları destekleyerek, Suriye alanını yönetmelerini sağlaması. İkincisi ise Antakya’nın çok fazla göç almasıyla birlikte buradaki oluşumların yarattığı tedirginlik ve güvensizlik ortamı. Ve elbette, sınır ötesi ve sınırdaki insanların akraba olmaları” dedi.

TÜRKİYE SESSİZ KALDI

Yeni egemenlik savaşlarında topyekûn savaş mantığıyla hareket edildiğini ve buradaki halkların her an yeni bombalar, yeni göçler, yeni acılar, yeni katliamlarla karşı karşıya olduklarını kaydeden Balkız, “Aleviler Beşar Esad yönetiminin destekçileri, ve bu artıkların temizlenmesi gerek olguları üzerinden bu topluma girişilen sistematik insan hakları ihlalleri ne yazık ki Türkiye kamuoyunda yeterince bir tepkiye yol açmadı” ifadelerini kullandı.

Balkız sözlerine şöyle devam etti: “Suriye'deki katliamların durdurulması, kadınlara yönelik cinsel saldırıların ve tacizin sona erdirilmesi, kadın kaçırmalarının bitmesi ve Alevilere yönelik biyolojik ırkçılık denilecek şekilde yürütülen bu katliamların sona erdirilmesi için gelin bir eylem yapalım dedik. Bu eylem Antakya'da olsun, sadece kadınlar konuşsun ve en yakın noktaya kadar gidelim, en yoğun şekildeki bir katılımla insan zinciri oluşturalım, ölenlerin fotoğraflarını taşıyalım, bu öldürümler son bulsun dedik. 15 Mart'tan bugüne adım adım ilerleyerek bu oluşumu, bu eylemliliği hazırladık. Ürdün, Cezayir, Fas, Tunus, Lübnan, Filistin, Suriye ve Irak'tan arkadaşlarımız var. Kadınlarla nasıl dayanışmayı öreceğimizi, tüm bölgeyi tehdit eden emperyal saldırganlığa karşı nasıl bir modelle dayanışmayı daha güçlü kılacağız sorularının cevabını arayacağız. Emperyalizme hayır, bu toprak bizim, bedenler bizim, biz cihatçı selefilerin ganimeti değiliz, kölesi değiliz, cariyesi değiliz ve olmayacağız diyeceğiz.”