Cihatçıların komutanı eski kaçakçı çıktı: ÖSO’ya kollama ortağa mesaj

ÖSO komutanlarının, Devlet Bahçeli ve Çakıcı’yı ziyaret etmesinin yankıları sürüyor. Bölge kaynakları olası normalleşmenin ÖSO’da kaygı yarattığını belirtti. Komutanlardan birinin eski kaçakçı olduğunu belirten Gazeteci Kassargian, “Bildiğimiz ticari ilişkiler ‘milli mafya’ ile devam ediyor” dedi.

Öncü DURMUŞ

İktidarın Suriye ile normalleşme tartışmaları sürerken geçen günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarıyla ardı ardına paylaştıkları fotoğraflar gündeme düştü.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a görüşme çağrılarının ardından ÖSO komutanlarının Ankara’da yaptığı ziyaret birçok soru işareti yaratmış durumda.

Basına da bilinçli bir şekilde servis edilen görüşmelerde ÖSO’ya bağlı Hamza Tugayları komutanları Bolat ve Cesim, Bahçeli’ye plaket verdi. MHP Genel Merkezinde, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız ve MHP 21. ve 28. Dönem Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile de görüşme gerçekleştirmişti. Alaattin Çakıcı ise söz konusu görüşmeyi, "ÖSO Hamza Özel Kuvvetleri Komutanı Seyf Bolat ve Süleyman Şah Genel Komutanı Muhammet Cesim ziyaretime geldiler. Tüm dünyadaki Türkmenlerin haklı davalarında yanında durmak Türkiye ve Dünya Türklerinin asli görevidir" notuyla paylaşmıştı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ‘muhaliflere desteğimiz sürecek’ açıklamasının ardından yapılan bu görüşme trafiği ÖSO’nun ilişki ağına dair de soruları artırdı.

Bölgeden edinilen bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolünde olan ÖSO 12 farklı gruba ayrıldı. Bu gruplardan 8’i ise doğrudan ABD bağlantılarıyla hareket ediyor. ÖSO, bölgede en çok güç kaybeden unsurlar arasında gösteriliyor.

TİCARETİN PARÇASI OLABİLİR

Suriye’ye karşı savaşın ‘meşrulaştırıcı’ gücü olarak kullanılan ÖSO’nun son süreçte ise belirli bölgelere sıkıştığı belirtiliyor. Yine de bu dağınık yapılar arasında en etkili grup Bahçeli ve Çakıcı ile görüşen Hamza Tugayları. Elbab, Afrin ve Cerablus bölgelerinde etkinliğini sürdüren grup, savaş koşulları içerisinde güç kaybetse bile kaçakçılık gibi ticari faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bölgedeki gazetecilerin aktardığına göre büyük bir ticari ağın hala içerisinde olduğu gruplar, Türkiye’nin de ‘terör örgütü’ listesinde yer verdiği Heyetü Tahrir’i Şam’la (htş) da Kürt hareketi ile de ticari faaliyetler sürdürülüyor.

Bu ticaret ağının Türkiye ağına dair ise net bir bilgi yok. İddialara göre ÖSO komutanlarının Bahçeli ve Çakıcı görüşmeleri bu ticari ağın bir parçası olabilir.

ABD ETKİSİ ALTINDALAR

Görüşmeleri değerlendiren Gazeteci Sarkis Kassargian, Türkiye’nin kurduğu Milli Suriye Ordusu’nun (MSO) yapısına dikkat çekti. Normalleşme görüşmeleri başarılı olursa grupta farklı seslerin çıkabileceğini söyleyen Kassargian, MSO planlananın aksine ne askeri bir grup olabildi ne de birlik fotoğrafı verebildi. Yapı, milisler grubundan ibaret” dedi. Komutanların Türkiye ziyaretinin normalleşme tartışmaları ile alakalı olabileceğini söyleyen Kassargian “Bence komutanlar Bahçeli’ye ‘bizi yalnız bırakmayın’ demek için gitti. Bahçeli de bu fotoğrafla Erdoğan’a bu mesajı verebildi” ifadelerine yer verdi. Çakıcı ile görüşmesinde de ticari ve siyasi bir pozisyon olduğunu düşünüyorum” diyen Kassargian, “Sedat Peker zamanından bildiğimiz ticari ilişkiler Türkiye’deki ‘milli mafya’ ile devam ediyor” diye konuştu.

Çakıcı ve Bahçeli’yi ziyaret eden Seyf Bolat ve Muhammet Cesim’in ABD’nin etkisinde olduklarını da belirten Kassargian, şöyle konuştu: “Cesim Sultan Süleyman Tugay Başı’nın komutanı. Abu Amshe kod adı ile bölgedeki eski kaçakçılardan birisi. Orduya katılmasıyla beraber komutanlığa kadar yükseldi.”

SİZİ KORUYACAĞIZ SÖZÜ

ÖSO komutanlarının Bahçeli ve Çakıcı ziyaretini değerlendiren Gazeteci Ömer Ödemiş ise şöyle konuştu: “Erdoğan’ın Suriye ile normalleşme sürecinin hemen ardından servis edilen fotoğraflar süreç için oldukça anlamlı. Fidan her ne kadar ‘muhalifleri desteği kesmeyeceğiz’ dese bile ÖSO komutanları doğrudan sürecin karşısında yer alıyor. İdlib’deki gösterilerle de bunu beyan ettiler esasen. Bunun yanında ÖSO’nun bu gösterilere devam etmemesi için belli taahhütler verildiği, ‘normalleşme süreci başlarsa sizi yine koruyacağız’ denildiği haberleri bölgede dolanmaya başladı.”

MHP SÜRECE KARŞI OLABİLİR

MHP’nin sürece karşı olabileceğinin altını çizen Ödemiş, şunları söyledi: “Erdoğan ÖSO’yu bu süreçte arka kapıdan verilen sözlerle tutmaya çalışabilir. Ancak yine de ÖSO komutanlarının sürece karşı tavır aldığı gerçek. MHP bu konuya dair sessizliğini korusa da fotoğrafların servis edilmesi sürece şimdilik karşı oldukları şeklinde yorumlanabilir."

ÖSO ile kurulan ilişki ağının önemli olduğunu belirten Ödemiş, kontrol edilemeyen grupların varlığına da dikkat çekti. Ödemiş, “Erdoğan için ÖSO yine de kontrol edilebilir bir etken. Sonuç olarak MİT’in gayretleriyle, AKP iktidarının maaşlı bir yapılanması olarak varlığını sürdüren bir grup. Ancak HTŞ içerisinde yer alan radikal gruplar AKP’nin inisiyatifinde değil” diye konuştu.