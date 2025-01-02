Cihatçıların zaferine Filistin kamuflajı

Politika Servisi

Ülkeyi tarikat cemaatlerin, gerici dernek ve vakıfların kuşatması altına alan Siyasal İslamcı rejim, halka kapatılan meydanları yılın ilk gününde fetih çağrıları yapan gericilere açtı. İsrail’in Filistin’e yönelik katliamını bahane eden gericiler Diyarbakır ve İstanbul’da eylem yaptı. Diyarbakır’da Peygamber Sevdalıları Vakfı çağrısıyla tekbirler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilirken İstanbul’da Galata Köprüsü, iktidarın arka bahçesi olan Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı’na tahsis edildi. İsrail protestosu altında gericiler eliyle gerçekleşen iki eyleme de Suriye’nin cihatçı HTŞ güçlerine geçmesi ile yayılmacı ve mezhepçi söylemlerini artıran iktidarın politikaları damgasını vurdu. Galata Köprüsü’nde toplanan gericiler “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” sloganı atarken alandaki organizasyonu TÜGVA yelekli görevliler yaptı.

Düzenlenen yürüyüşte, iktidar kanadından siyasetçiler, belediye başkanları için protokol alanı oluşturulurken, halkla siyasetçilerin yürüdüğü protokol sırasının arasına polis duvarı örüldü. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da mitinge katıldı.

Yapılan konuşmalarda sık sık Suriye vurgusu yapılarak cihatçı HTŞ güçlerine selam gönderildi. Öte yandan alana çok sayıda tevhid ve ÖSO bayrakları asıldı. Suriye'deki cihatçılar için “umut” nitelemesi yapıldı. Burada konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Emevi Cami nasıl eli kanlı bir diktatörden kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi Mescid-i Aksa'da da doğacaktır" açıklamasında bulundu.

BAKANLAR, HÜDA-PAR VE HAK İŞ DESTEK VERDİ

Yürüyüşe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alırken Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da katıldı. Öte yandan Hak İş Genel Başkanı Mahmut Aslan ve AKP’li birçok milletvekili de alanda yer aldı.

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‘OYUNUNUZ ORTAYA ÇIKTI’

Galata’da düzenlenen mitingde 3 kişinin İsrail’i protesto gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Her ne kadar "Siyonizme Silah Taşıyan Katil Zim, Katil Maersk Türkiye'den Defol!" pankartı taşıyan gençler önce TÜGVA Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak tanılan bir kişi tarafından alana alınmadı. Daha sonra Hüseyin Kılıç isimli bir yurttaş arkadaşlarının gözaltına alındığını duyurarak “Süslü püslü romantik cümlelere ihtiyacımız yok. Galata tiyatronuzun gerçek yüzü ortaya çıktı. Zim ve Maersk şirketlerini mi koruyorsunuz?” ifadelerine yer verdi.

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SİYASAL İSLAMCILIĞIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

Ortadoğu’da emperyalistlerin ve Batı’nın eliyle gerçekleştirilen yeni dizaynda bölgenin hamiliğine soyunan Saray rejimi, gerici yapılar üzerinden de yayılmacı ve mezhepçi politikalarını yaygınlaştırmaya çalışsa da bugüne dek yaşananlar Siyasal İslamcı rejimin iki yüzlülüğünü ortaya koymakta yeterli.

İsrail’i protesto edeceği bahanesiyle alana çıkartılan gericiler eylemlerini cihatçı güçlerin Suriye kazandığı yönetimin kutlanmasına çevirdi. Başta AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan olmak üzere miting konuşmaları zafer naralarına dönüştürüldü.

Öte yandan AKP'nin, Filistin'e yönelik desteği söylem düzeyinde kalırken, Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret aylarca hız kesmeden devam etti. Kamuoyunda yükselen İsrail'le "Ticareti durdurun" talebine karşılık, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci açıkça "Katliam ayrı, ticaret ayrı" şeklinde savunma yaptı. İktidar bloku halkın artan tepkilerinin her ne kadar bastırmaya çalışsa da ortaya çıkan veriler de bu iki yüzlülüğü ortaya koydu.

2 Mayıs’ta tamamen durdurulduğu iddia edilen İsrail'le ticaretin Filistin üzerinden devam ettiği iddiaları ortaya çıktı. Filistin'e ihracatın katlanması ve üç aylık artışın yüzde 1275'e ulaşması da bu iddiaları güçlendirdi.

Ayrıca Eylül ayında ABD’nin İsrail’i korumak üzere bölgeye gönderdiği gemilerden biri olan USS Wasp adlı amfibi hücum gemisi 5 gün boyunca İzmir Limanı'nda demirlenirken Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan Uluslararası Savunma Fuarı'nın sponsorlarından biri Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'a ait Baykar oldu. Fuar’ın bir diğer sponsoru ise İsrail ordusuna uçak ve silah üreten İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii olduğu ortaya çıktı.