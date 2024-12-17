Cihatçının huzurundalar

Dış Haberler

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesinin ardından ABD, Batılı ülkeler ve bölgedeki gerici rejimler cihatçı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) yönetimi ile temasa geçmede adeta birbirleriyle yarış halinde. ABD, yeni Suriye’nin kendi kontrolü dışında şekillenmemesi için bölgedeki aktörlerin yanı sıra Suriye’nin komşularıyla da temaslarını yoğunlaştırdı. Batılı başkentler Şam’a heyet üstüne heyet gönderirken HTŞ ile Fırat’ı doğusunu kontrol altında tutan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında da karşılıklı "ılımlı" mesajlar gelmeye devam ediyor.

SİLAHLAR BIRAKILACAK

Şam’da yönetimi ele geçiren HTŞ’nin lideri Ebu Muhammed el Colani, Suriye basınına yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye’de silahlı kuvvetlerin Savunma Bakanlığı bünyesinde toplanacağını ve tüm silahlı grupların silahlarını teslim alacaklarını belirten Colani, ancak bu sürecin devletin otoritesine zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Colani, “Kürtler bizimle aynı şekilde zulme uğradı. Gelecekteki Suriye’de Kürtler ana ortaklardan biri olacak ve bugünden itibaren kendilerine hiçbir haksızlık yapılmayacak” ifadelerini kullandı. Colani, “Gelecekteki Suriye’de Kürtler ana ortaklarımız olacak” dedi.

SDG OLUMLU BAKIYOR

HTŞ’den son günlerde gelen “kardeşlik” mesajları, Kürt gruplar tarafından da olumlu karşılık bulurken silah bırakıp bırakmayacakları belirsiz. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, “Bu bakış açısının tüm bileşenleriyle güçlü bir, özgür ve demokratik bir Suriye kurmak için bir fırsat” dedi. KDP’nin Suriye kolu PDK-S’nin Genel Sekreteri de Colani’nin Kürtler hakkındaki sözlerini “güçlü bir Suriye’ye giden önemli bir yol” olarak tanımlarken bunların eyleme dönüşmesi temennisinde bulundu. SDG Komutanı Mazlum Abdi, HTŞ’yle hiç çatışmadıklarını, Esad’ın gitmesini de bir devrim olarak gördüğünü belirtti.

ABD TEMASI ARTIRDI

SDG’ye destek için Suriye’deki varlığını sürdüreceğini açıklayan ABD’li yetkililer ise bölgedeki aktörlerle temasları artırdı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla’nın geçen hafta SDG’yi ziyaretiyle ilk somut adım gelmişti. Önceki gün Ürdün’deki Suriye zirvesinin ardından “HTŞ ile doğrudan temas kurduklarını” söyleyen Blinken, “SDG’nin Suriye’deki kırılgan süreçten faydalanma ihtimaline karşı SDG’nin mevcut rolünü devam ettirmesinin” önemine dikkat çekti.

TRUMP NE YAPACAK?

Mevcut Beyaz Saray yönetimi geçiş sürecindeki kontrolü sağlamak için adımlar atarken ABD’de 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump’ın Suriye politikası, bundan sonraki süreçte belirleyici olacak. Trump, Suriye’deki son durumla ilgili olarak, “Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD’nin hiç bulaşmaması gerekir” diyerek “Suriye’nin kendi başının çaresine bakması gerektiğini” demişti. Ancak Esad’ın gidişiyle İsrail’in işgalini genişlettiği Golan Tepeleri’ndeki egemenliğine 2019’da Trump destek vermişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu cumartesi günü Trump ile Suriye’deki gelişmelere dair “dostça, sıcak ve önemli bir görüşme” gerçekleştirdiğini söyledi.

BATI’DA HTŞ MESAİSİ

HTŞ’yi “terör listesinden” çıkarmaya hazırlanan uluslararası toplum da diplomatik girişimlerini yoğunlaştırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın “HTŞ ile doğrudan temasta oldukları” açıklamasının ardından Suriye’ye yönelik bir insani yardım paketi açıklayan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy de “(HTŞ ile) Diplomatik temasımız var” dedi. Türkiye Büyükelçiliği’nin 12 yıl aradan sonra hafta sonu Şam’da yeniden faaliyete geçirilmesinin ardından Katar da 2011 yılından bu yana kapalı olan büyükelçiliğini bugün yeniden açacağını duyurdu. Fransa iaw Şam’da uzun süredir kapalı olan büyükelçiliğine yeni bir misyon şefi atandığını duyurdu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, HTŞ’nin lideri Colani ile Şam’da bir araya geldi. Pedersen, görüşmede Suriye’de geçiş sürecinin güvenilir ve kapsayıcı bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Görüşmede HTŞ’ye yönelik yaptırımların da gündeme geldiği bildirilirken Pedersen, HTŞ’ye yaptırımların kaldırılabileceği sinyali verdi. Görüşmede Colani’nin “BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının güncellenmesi” ve “mevcut gerçekliklere uygun hale getirilmesi” gerektiğini söylediği kaydedildi. 2015 tarihli karar, HTŞ’nin öncülü olan Nusra Cephesi’ni “terör örgütü” olarak tanımlıyor.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas ise, HTŞ hükümetiyle doğrudan temas kurması talimatını verdi. Brüksel’de Suriye gündemiyle yapılan AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi Kallas, “Suriye’deki yeni hükümet ve halkla temaslarda bulunmak üzere Şam’a gitmesi için Avrupalı üst düzey bir diplomatı görevlendirdim” dedi.

Öte yandan İran’ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, yakında faaliyetlerine yeniden başlayacağını bildirdi. Ekberi, “Büyükelçiliğimizin güvenliğinin sorumluluğunu HTŞ üstlenmelidir” dedi.

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ESAD KONUŞTU "KAÇIŞ PLANLI DEĞİLDİ"

TASS'ın aktardığına göre Rusya’ya sığınan Beşar Esad 8 Aralık sabahına kadar Şam'da kaldığını ve aynı gün geç saatlerde ülkeyi terk ettiğini açıkladı. Esad,ülkeden ayrılışının öncesinde istifa edip kaçmayı hiç düşünmediğini söyledi. Saldırıların artması üzerine Rusların kendisini götürmeye karar verdiklerini söyledi.

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İSRAİL, GOLAN’DA İŞGALİ GENİŞLETİYOR

İsrail hükümeti, Suriye’de yönetimin devrilmesiyle işgalini ilerlettiği Golan Tepeleri’ndeki yerleşimleri genişleterek “iki katına çıkarmayı” öngören “demografik büyümeyi teşvik planını” onayladı. İsrail’in işgal planına birçok ülkeden tepki geldi. İapılan açıklamada, “Başbakan Netanyahu’nun “Savaş ve Suriye’ye bakan yeni cepheyi göz önünde tutarak Golan’daki İsrail nüfusunu iki katına çıkarma arzusuyla hareket ettiği” ifadeleri kullanıldı.

Golan Tepeleri’nde ve aynı bölgedeki Katsrin yerleşimindeki ‘demografik büyümeyi teşvik planına’ 40 milyon şekel (391 milyon lira) ayrılacağı belirtildi. Şu anda Golan’da 30 bin İsrailli yerleşimci ile çoğu Suriyeli Dürzi 20 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor.

8 Aralık’ta Esad yönetiminin çökmesiyle eşzamanlı olarak İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı. Suriye’deki askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, daha da ilerleyerek başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar geldi.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

Son olarak İsrail’e ait savaş uçakları, Rus üslerinin de bulunduğu ülkenin batısındaki Lazkiye ve Tartus illerinde çok sayıda askeri noktayı hava saldırılarıyla hedef aldı. Saldırının şiddetiyle bölgedeki 3.0 büyüklüğünde deprem ölçüldü.

İsrail’ın işgali genişletme planına uluslararası toplumdan tepki yağdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, kararı kınayarak bunun “İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşaması” olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christian Wagner, “Almanya bu ilhakı tanımıyor” ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar da İsrail’in bu adımını kınayarak bunun, bölgede daha fazla gerginliğe yol açacağını vurguladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı ise İsrail’in kararının “bölgeye barış getirme konusundaki isteksizliğini yansıttığını” belirtti.

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967’den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974’te imzalanan anlaşmayla tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.