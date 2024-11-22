Cihazın fişini çekip üzerini örtmüşler

AKP döneminde sağlık gözde bir rant alanına dönüştü. Son 20 yılda tamamına yakını AKP’lilere ait büyük özel hastane zincirleri kuruldu. Yenidoğan çetesi skandalıyla da özel hastaneler eliyle devletin soyulduğu ortaya çıktı. Ancak kamu hastanelerinde de durum bundan farklı değil. Halk yoksullukla mücadele ederken devletin kasasındaki para da çarçur ediliyor.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri, Bozüyük Devlet Hastanesi’nde bir inceleme yaptı. Müfettişler, Beyin Cerrahı Sezer Zehir’in Bozüyük Devlet Hastanesi’nde görevli olduğu dönemde tıbbi olarak gerekmediği halde insanları ameliyat edip vücuduna vidalar yerleştirdiğini, bazı ameliyatlarda sadece bir dakika kaldığını ve bazı ameliyatları temizlik görevlisi ile medikal firma çalışanlarına yaptırdığını belgelemişti. Müfettişler Sezer Zehir’in imza attığı skandalları araştırırken de devletin parasının nasıl çarçur edildiği ortaya çıktı.

320 BİN TL ÖDENDİ

Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı raporda şunlar yer aldı:

• “Elde edilen bilgi, belge ve ifadelerle alınan uzman heyet raporu birlikte değerlendirildiğinde; Zeiss marka beyin cerrahisi mikroskop cihazının 15 Ocak 2020 tarihinde 320 bin 868 TL’ye alındığı belirlendi.

• Yetkili firmanın düzenlediği rapora göre, cihazın toplam lamba ömrü 500 saat. Ancak kalan güncel lamba ömrü ise 492 saat. Yani cihaz üç yılda sadece 8 saat kullanıldı. Bu süre zarfında Sezer Zehir 779 adet mikrocerrahili ameliyat yapıldığı yönünde sisteme giriş yaptı. Zehir, ifadesinde cihazı kullandığını iddia etti.

• Müfettişler, cihazın bir veya iki kez kullanıldığını, yerinde yapılan incelemede cihazın üzeri örtülü bir şekilde iki numaralı ameliyathanede herhangi bir elektrik bağlantısı yapılmadan atıl vaziyette durduğunu belirledi.”

İŞLEM YAPILMADI

Ancak buna rağmen müfettişler mali ve disiplin yönden Sezer Zehir hakkında bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. İdari yönden de “Cihazın Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne devredilmesinin uygun olacağı” belirtildi.