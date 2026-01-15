Cihet Hazırlama Listesi Ne Demek? PTT Kargo Cihet Hazırlama Listesi Açıklaması

PTT kargo takip ekranında görülen bazı ifadeler, ilk bakışta kafa karıştırıcı olabiliyor. Bunlardan biri de son dönemde sıkça araştırılan “cihet hazırlama listesi” ifadesi. Kargosunun geciktiğini düşünen ya da teslim sürecini merak eden kullanıcılar, “PTT cihet hazırlama listesine eklendi ne demek?” sorusuna yanıt arıyor. Bu rehberde, PTT kargo cihet hazırlama listesi ifadesinin anlamını, teslim sürecine etkisini ve sıkça sorulan soruları tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

CİHET NE DEMEK?

Cihet kelimesi Türkçede yan, yön ve taraf anlamına gelir. Ancak PTT kargo sisteminde bu kelime, klasik sözlük anlamının dışında kullanılır.

PTT’de cihet, dağıtıcıyı yani kargoyu teslim edecek personeli ifade eder. Bu nedenle kargo takip ekranında yer alan cihet ifadeleri, doğrudan dağıtım süreciyle ilgilidir.

PTT KARGO CİHET HAZIRLAMA LİSTESİ NE ANLAMA GELİR?

Cihet hazırlama listesi, PTT kargonun dağıtım sürecinde kullanmış olduğu özel bir terimdir. Bu ifade, dağıtıma çıkacak kargoların planlandığı ve sıraya alındığı listeyi tanımlar.

“Cihet hazırlama listesine eklendi” ifadesi, kargonun dağıtıma çıkarılmak üzere hazırlık aşamasına alındığını ve teslimat planına dahil edildiğini gösterir.

PTT KARGO CİHET HAZIRLAMA LİSTESİNE EKLENDİ NE DEMEK?

PTT kargo takip ekranında bu ibareyi gören kullanıcılar genellikle kargonun aynı gün teslim edilip edilmeyeceğini merak eder.

Bu ifade, kargonun aynı gün dağıtıma çıkmadığını, bir sonraki iş günü için planlandığını gösterir. Bu nedenle “cihet hazırlama listesine eklendi ama hâlâ gelmedi” şeklindeki şikâyetlere sıkça rastlanır.

CİHET HAZIRLAMA LİSTESİNE EKLENEN KARGO NE ZAMAN GELİR?

Bu aşamaya gelen kargolar, genellikle bir sonraki iş gününde dağıtıma çıkarılır.

Takip ekranında “Dağıtıcıya verildi (cihet no)” ifadesi görüldüğünde, kargonun artık dağıtıma çıktığı ve aynı gün teslim edileceği anlaşılır.

CİHET HAZIRLAMA LİSTESİNE EKLENEN KARGO ŞUBEDEN ALINIR MI?

Evet, bu aşamadaki kargolar şubeden teslim alınabilir.

Kargo henüz dağıtıma çıkmadığı için, gönderi PTT şubesinde bekler. Şubeye ulaşan kargo, en geç 3 iş günü içinde alıcı tarafından teslim alınmalıdır.

PTT “CİHETTEN GÖNDERİ ÇIKARILDI” NE DEMEK?

Kargo takip ekranında “Cihetten gönderi çıkarıldı” ifadesi yer alıyorsa, bu durum kargonun dağıtıma çıkmadan tekrar dağıtım merkezine döndüğünü gösterir.

Bu aşamadaki kargolar, genellikle bir sonraki iş gününde yeniden dağıtıma çıkarılır.

Detaylı bilgi almak isteyenler, PTT müşteri hizmetleri numarası olan 444 1 788 üzerinden gönderi durumunu öğrenebilir.

Cihet hazırlama listesi ne demek?

PTT kargo sisteminde cihet hazırlama listesi, dağıtıma çıkacak kargoların planlandığı ve sıraya alındığı liste anlamına gelir.

PTT cihet hazırlama listesine eklendi yazıyorsa kargo bugün gelir mi?

Hayır. Bu ifade, kargonun aynı gün değil, bir sonraki iş günü dağıtıma çıkarılacağını gösterir.

Cihet hazırlama listesine eklenen kargo kaç günde gelir?

Genellikle bir sonraki iş gününde dağıtıma çıkar ve teslim edilir.

Cihetten gönderi çıkarıldı ne anlama gelir?

Bu ifade, kargonun dağıtıma çıkmadan tekrar dağıtım merkezine döndüğünü belirtir.