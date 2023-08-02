Çıkan mera yangınında 150 dekar alan zarar gördü

Bayburt’a 38 kilometre uzaklıkta bulunan Örence köyünde merada yangın meydana geldi. Çıkan mera yangınında yaklaşık 150 dekarlık alan hasar gördü.

Bayburt Orman İşletme ve jandarma ekiplerinin müdahaleleriyle yangın daha da büyümeden söndürülerek, kontrol altına alındı.

Alanda Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır ve Yem Bitkileri Müdürü Mesut Tosun ile şube personelleri incelemelerde bulunarak, hasar tespit çalışmaları yaptılar.

Öte yandan, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan uyarıda, "Yangınlarda sadece ormanlar, meralar değil ekosistem ve canlılar da zarar görüyor. Lütfen oluşabilecek yangınlara dikkat edelim, emeklerimiz yanmasın" ifadeleri yer aldı.