Çıkan yangında 2 katlı ev kül oldu, tütünler vatandaşlarca kurtarıldı

Denizli’nin Buldan ilçesinde iki katlı ikamette çıkan yangında ev küle dönerken kurutulmak için serilen tütünler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kül olmaktan son anda kurtuldu.

Denizli'nin Buldan ilçesi Karaköy Mahallesi’nde Muhammet Başteke’ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri yangına sevk edildi. Yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken kurutulmak üzere serilen tütünler de Başteke’nin komşuları tarafından kurtarıldı.

Yangınla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.