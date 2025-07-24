Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çıkan yangında yediemin deposu kullanılamaz hale geldi

Ajans Haberleri
  • 24.07.2025 17:47
  • Giriş: 24.07.2025 17:47
  • Güncelleme: 24.07.2025 17:47
Kaynak: DHA
Çıkan yangında yediemin deposu kullanılamaz hale geldi

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki bir yediemin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, depo kullanılamaz hale geldi.

Balçık Mahallesi Şile Caddesi’ndeki bir yediemin deposunda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında malzemelerin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi. Yanan depo havadan görüntülenirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol