Çıkan yangınlarda 3 çocuk hayatını kaybetti

Haber Merkezi

Konya’da ve Bursa’daki ev ve işyerlerinde çıkan yangınlarda 3 çocuk hayatını kaybetti. Yangınlardan biri Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki 2 katlı bir binanın son katında çıktı.

Yangın itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürülürken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Burak ve Eylem Durmuş çiftinin çocukları 3 aylık Sevginur ile ağabeyi 4 yaşındaki Efe Durmuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cansız bedeni ise morga götürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir diğer yangın ise Konya’nın Akşehir ilçesindeki 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, markette alevler arasında kalan Alpay Örgün’ün 5 yaşındaki oğlu Muhammed Kaan Örgün’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Dumandan etkilenen 5 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangının, elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.