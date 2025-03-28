Çıkarın o küçücük çocukları hapisten

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrası ülke genelinde yükselen protestolara karşı polis şiddeti tırmanıyor. Polisin orantısız şiddetinin yanı sıra hukuksuz tutuklamalar da kamuoyunda büyük tepki çekiyor. Kültür sanat dünyasının renkli simaları da her gün yayınladıkları görüşleriyle şiddete ve hukuksuz tutuklamalara karşı protestolarını devam ettiriyor.

Oyuncu Nurgül Yeşilçay da, protesto ve eylemlerde üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına tepki gösterenler arasında. Üniversite öğrencileri için çağrı yapan Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla hukuksuzluğa karşı çıktı. Yeşilçay, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı., "Çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada" ifadelerini kullandı. Üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına tepki gösteren Yeşilçay, "Bu küçücük çocukların hapiste ne işi var. Ne yapıyorsunuz siz? Şu mübarek gün annelerin ahını almayın. Çıkarın o çocukları hapisten. Ne işi var onların orada. Ne yaptı ki bunlar?" ifadelerini kullandı.

Nurgül Yeşilçay'ın yanı sıra ünlü oyuncular Barış Arduç, Necip Memili ve Melisa Şenolsun da "Tutuklu üniversiteliler serbest bırakılsın" diyerek paylaşım yaptı. Öğrencilerin tutuklanmasına tepki gösterenler arasında şarkıcı Gülben Ergen de yer aldı. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ergen, eylemler sırasında tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gülben Ergen, şu ifadeleri kullandı: "Öğrencileri bırakın dediğimde beni gözaltına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Oradan mısın? Buradan mısın? Adaletten demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken."

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50 AKADEMİSYEN AÇIĞA ALINDI

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda ek ders veren 50 akademisyenin işine son verildi. Olayla ilgili ilk bilgiyi X hesabından paylaşan piyanist Fazıl Say, 50 hocanın birden açığa alınmasının bugüne dek yaşanmamış bir olay olduğunu belirterek, "Neden, niçin bilmiyoruz" dedi. Fazıl Say, paylaşımında şunları kaydetti: "Benim de sizler gibi bu konu ile ilgili hiç bir bilgim yok. Neden? Niçin? Bilmiyoruz... Neler oluyor anlamak istiyoruz. Elbette ki konuyla ilgili tüm mecraların açıklama yapmasını bekleriz. İstanbul Üniversitesi Konservatuvar Müzik bölümünden 50 hocanın birden açığa alınması bugüne dek yaşanmış bir olay değil çünkü. Konservatuvar demek ‘çokseslilik’ demek. Değerli müzisyen meslektaşlarıma, sözleşmeli hocalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletir kendilerinin yalnız olmadığını hatırlatmak isterim. Açıklama bekliyor ve bu süreci izliyoruz."

Eğitim haklarının gasbedilmesine tepki gösteren konservatuvar öğrencileri ise bir açıklama yayınlayarak öğretmenlerine sahip çıktıklarını duyurdu. Karara tepki gösteren öğrencilerin açıklamasında “Akademiye ve sanat eğitimine yönelik bu baskılar, sadece hocalarımız değil, biz öğrencileri de hedef alıyor. Hocalarımıza yapılan bu haksızlığa sessiz kalmayacağız. Sanata, bilime ve özgür düşünceye sahip çıkmaya devam edeceğiz” denildi.

Karara ilişkin henüz resmi bir tebligat yapılmadı. Okul yönetimi ve rektörlük de konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.