Çıkış yolu arıyorlar

Politika Servisi

Ekonomiden yargıya, bürokrasiden sosyal yaşama dek her alanda krizlerle boğuşan AKP-MHP iktidarı bu kez Suriye ipine sarıldı. Şam yönetiminin düşmesini içeriye “destansı bir zafer” havasıyla sunan iktidar, 1 Ekim’den bu yana devam eden “çözüm” sürecini de Suriye planları ile eş zamanlı götürmeye çalışıyor. Bahçeli’nin çağrısının ardından İmralı ile DEM Parti geçen hafta nihayet görüştü.

Bu hafta partileri gezen DEM heyeti, Öcalan’ın mesajlarını önce Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sonra da Öcalan’a çağrı yapan Devlet Bahçeli’ye götürdü. Kamuoyunda bir kez daha demokratikleşme havası estirildi. Ancak çözümden kimin ne beklendiği, barışın nasıl tesis edileceği soruları belirsizliğini koruyor. Siyasetin üst perdesinde bu tartışmalar sürerken halk, yaratılan yoksulluğun girdabına sürükleniyor. Devletin tüm kurumlarında açığa çıkan yolsuzluklar, memleketin her köşesinde oluşturulan rant politikaları, halka ait kamu mallarının satılması, Saray’ın elindeki ülkenin tel tel döküldüğünün kanıtlarını oluşturuyor.

DEMOKRATİKLEŞMENİN EMARESİ YOK

‘Terörü bitirme’, ‘kardeşlik fırsatı’ ‘sorunu tamamen çözme’ gibi kalıplarla anlatılan süreçte ülkenin demokratikleşmesine dair şu ana dek bir emareye rastlamak mümkün değil. Aksine daha fazla otoriterleşen Saray rejiminin hukuku tasfiye ettiği, kendine karşı tüm kesimlere sopa çıkardığı koşullar da devam ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreçten memnun olduğunu vurgularken bile “Gerektiğinde, devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz" İfadeleriyle tehditkar tavrına devam ediyor. Çözüm sürecinin Kürt meselesini çözmek yerine rejimin tahkimatını sağlamanın bir aracı haline getirildiği, barış ihtimalinin bir siyasi istismar biçimine dönüştürüldüğü görülüyor. Köşeye sıkışan rejim, tutunduğu dala sımsıkı sarılarak iktidarının ömrünü uzatmaya çalışıyor.

AHMET TÜRK’TEN BAHÇELİ ÖVGÜSÜ

İktidar kendini yeniden tahkim edecek senaryoyu gösterime koyarken ortadaki belirsizlikle muhalefet cephesini ise şimdilik frenleyebilmiş durumda. DEM Parti de CHP de genel olarak temkinli olsalar da iktidar bloku yaşananlardan şimdilik oldukça memnun. Son olarak DEM Parti heyeti ile birlikte siyasi parti ziyaretlerine katılan Ahmet Türk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmelerine ilişkin İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulundu.

HİÇBİR KÖTÜLÜK KARŞILIKSIZ KALMAYACAK

Bahçeli ile görüşmesine ilişkin konuşan Türk, “Gerçekten çok iyi karşıladı. İnsani ilişkileri çok farklı, yakın, candan. Düşüncelerini açık ifade eden bir tavrı vardı. Bizim tek derdimiz şudur; geçmişte 1000 yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin yeniden inşasıdır. 50 milyon Kürdün yüzü Türkiye’ye dönük” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise iktidara yüklendi. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün MHP’yi ziyaret eden DEM Parti heyetinde bulunmasına ilişkin konuşan İmamoğlu, “Ahmet Türk muteber ise neden terörist deyip görevden aldınız?” diye sordu.

İmamoğlu şöyle konuştu: "2019’da milletimizin oyuyla bir seçimi kazandıktan sonra seçimi iptal edip ‘Oy çaldılar’ dediler. ‘Yargılanacaklar’ dediler. Ama kimse yargılanmadı. Ahmet Özer’e teşekkür mektubu yazanlar bugün onu terörist ilan ettiler. Tuhaflığın zirvesini dün yaşadık. Ahmet Özer gibi Ahmet Türk görevden alındı. Daha dün İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Büyük harflerle Ahmet Türk’ü görevden alma gerekçesini şöyle yazdı: "Kobani Davası kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 10 yıl hapis cezası alması, terör örgütü propagandası yapmak suçundan davanın devam etmesi ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma" Tıpkı Ahmet Özer gibi. Devletimizin terörist olarak görev aldığı Ahmet Türk, Meclis Başkanı ile görüştü. İktidar ortağının genel başkanı ile görüştü. Daha bir ay önce koca harflerle terörist diye yazıyorlar. Yaşanan bu garabet aynen Esenyurt’ta yaşanan garabettir. Nasıl Ahmet Türk görevine dönmeli diyoruz, Ahmet Özer de görevine dönmeli. Hâlâ iddianamesi yok. Allah bunlara akıl versin, vicdan versin. Hiçbir kötülük karşılıksız kalmayacak.”

Görüşmelere ilişkin İYİP Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu da bir açıklama yaptı. "Heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacağız" diyerek görüşmelere kapıyı kapatan Dervişoğlu, "İYİP, terör örgütünü ve sözde liderini, onları meşrulaştırmak isteyen sözcülerini, ortaklarını ve siyasi sorumluluğu olmayan heyetlerini hiçbir surette muhatap almayacaktır” dedi.

ÖCALAN ÇIKARSA DEMİRTAŞ KALAMAZ

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da sürece ilişkin konuştu. Ensarioğlu, “yeni paradigmanın önceki çözüm süreciyle benzerlik göstermediğini, ancak izlenen bu rotada o tecrübelerin mutlaka dikkate alınacağını” söyledi. Çözüm ile ilgili yeni sürecin olumsuz bir gelişme olmaması halinde şubat ayı sonunda şekillenebileceğini umduğunu söyleyen Ensarioğlu, "Newroz’da silahlar bırakılmış olur diye düşünüyorum. Süreç başarılı oldu ve diyelim ki Öcalan ev hapsine çıktı. Demirtaş’ın hapiste kalması düşünülebilir mi? Tabii ki düşünülemez. Kayyum da kalmaz ortada” yanıtını verdi.

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KANDİL’İN TEPKİSİ: SAVAŞ OYUNU VAR

DEM Parti Öcalan görüşmesinin ardından süreç bir nebze hız kazanırken KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat’ın geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaları Kandil kanadının sürece yaklaşımı hakkında da ipuçları veriyor. Medya Haber TV’nin sorularını yanıtlayan Hozat, mevcut tartışmaların bir ‘barış’ veya ‘çözüm’ sürecinden ziyade iktidar kanadının ‘özel bir savaş oyunu’ olduğunun altını çizdi.

Suriye’de Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) yeni bir aşamasının hayata geçirildiğini söyleyen Hozat, Amerika ve İngiltere başta olmak üzere ortaya konulan plan, İsrail’in bölgedeki gücünü güvenceye alma temelinde ortaya koyuldu ve Türkiye’de bu planın içerisine dâhil edildi” dedi.

Hozat, “Dolayısıyla biz bu görüşmeyle birlikte de halen bir süreçten bahsedemeyiz. Öyle bazı kesimlerin tartıştığı gibi bir çözüm süreci, bir barış süreci söz konusu değildir. Yani bu görüşmeden yola çıkarak bir çözüm sürecinden, bir barış sürecinden söz etmek çok mümkün değil. Bunun gerçekten turnusol kağıdı İmralı’ya yaklaşımdır” ifadelerini kullandı. "HTŞ’nin zaferiyle Türkiye zafer sarhoşluğuna kapıldı" diyen Hozat şöyle konuştu: "Kürt sorununun demokratik çözümünü amaçlayan hiçbir hamle atılmış değil. Bu süreç geçmişte olduğu gibi tekrardan bir özel savaş sürecine mi dönüştürülecek? Kürt sorununu araçsallaştırarak kendisini ayakta tutma, iktidarını sürdürme sürecine mi dönüştürecek? Bunu süreç gösterecek, pratik gösterecek. Ancak bizdeki algı, tüm bunların bir özel savaş oyunu olduğu noktasındadır. Bunu açıkça belirtmek istiyorum."

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GENEL AF, KAYYUM, TERÖR YASASI TALEBİ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin medya kuruluşu Rudaw, DEM Parti-MHP görüşmesiyle ilgili önemli iddialar ortaya attı. İmralı ziyareti sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ‘bilgilendirme’ yapan DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, genel af konusunda Meclis’te düzenleme yapılmasını talep etti. Önder ve Buldan, MHP’nin kayyum atamalarının İçişleri Bakanlığı kararlarına değil kesinleşmiş yargı kararlarına bağlanmasını istedi. DEM Parti, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik yapılması talebini de Bahçeli’ye iletti.