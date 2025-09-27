"Çıkış yolu birleşik halk hareketi"

İzmir Seferihisar’da SOL Parti İlçe Örgütü’nün düzenlediği “Türkiye’nin Krizi, Muhalefet Ne Yapmalı?” başlıklı panel, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü Akademisyen Prof. Dr. Hilal Onur üstlenirken konuşmacılar arasında BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan ve SOL Parti MYK üyesi Alper Taş yer aldı.

BirGün yazarı Feray Aytekin Aydoğan konuşmasında, AKP iktidarının en yoğun saldırılarının eğitim ve kadın alanında gerçekleştiğini vurguladı. Aydoğan, “Eğitim, rejim inşasının en temel ayağı haline getirildi. 2020 ile 2023 arasında çocukların eğitimden kopuşu daha da arttı. Karma eğitimin kaldırılması, çocuk yaşta evliliklerin olağan hale getirilmesi, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması ve şimdi de Medeni Kanun ile 6284’ün hedefe konulması tesadüf değil. Kapitalizm ve AKP, kadınlara yeniden dört duvar arasına dönün diyor. Laiklik mücadelesi sınıf mücadelesinden ayrı düşünülemez” dedi.

"REJİM SÜRDÜKÇE TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ YOK"

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş ise Türkiye’nin yeniden kuruluş ihtiyacına dikkat çekti. Taş, “AKP ve MHP iktidarının çürüttüğü Cumhuriyet’i devrimci demokratik bir anlayışla yeniden kurmak zorundayız. En kritik nokta, nasıl yapacağımız ve kimlerle yapacağımızdır” dedi.

Ülkedeki krizin başkanlık rejimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Taş, “Bu rejim sürdükçe Türkiye’nin geleceği yok. Bugünün ertelenemez görevi bu rejimi yenmektir. Mesele basit bir iktidar değişikliği değil, rejim değişikliğidir. Tek adam rejimini, siyasal İslamcı ve sivil faşist düzeni yıkmaktır” diye konuştu.

Çıkış yoluna dair önerilerini de paylaşan Taş, birleşik mücadele çağrısı yaptı: “Mitinglerin ötesine geçip halkı siyasetin öznesi yapmak gerekiyor. Bunun için mahallelerde, köylerde, ilçelerde birleşik halk meclisleri kurulmalı. Türkiye’de birleşik kadın, ekoloji ve emek hareketi yok. Bunları inşa etmeliyiz. İnsanlar AKP–MHP’den kopmuş durumda. Onlara bir program, bir geçiş yolu sunmak devrimcilerin görevidir.”

Panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.