Çıkış yolu emekçilerin birleşik mücadelesinde

Haber Merkezi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), tüm meslektaşlarını kamu emekçilerinin 13 Ocak’ta gerçekleştireceği iş bırakma eylemini desteklemeye davet etti.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzalı yapılan açıklamada, “Milyonlarca memurun, emeklinin yaşamını belirleyecek olan zam oranları TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından belli oldu. Üzülerek görüyoruz ki, siyasi iktidarın zam diye açıkladığı oran, özünde emeğiyle geçinen tüm toplumsal kesimlerin yaşamını açlık ve sefalete eşitlemekten başka bir şey değildir. TÜİK’in gerçeklikten uzak ve kamuoyu nezdinde güvenirliği olmayan verilerinden ortaya çıkan tablo bile bunu gözler önüne sermiştir” dedi. Koramaz, “Ülkemizin ve halkımızın geleceği bu karanlığa teslim olmamalıdır. Buradan çıkışın tek yolu emekçilerin birleşik mücadelesiyle mümkündür. Her zaman olduğu gibi bugün de tüm emekçilerle omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz.”