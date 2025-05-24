Çikita Muz’da emekçi kıyımı

Emek Servisi

Panama’da ABD sermayeli ünlü muz üreticisi “Chiquita”, hükümetin emeklilik maaşlarını düşürmesine karşı greve giden işçileri çıkaracak. Grev nedeniyle “75 milyon dolar zarar ettiğini” belirten şirketten yapılan açıklamada “fabrikaları yetkisiz şekilde terk eden tüm işçilerin” işten çıkarılacağı kaydedildi.

Reuters, 6 bin 500 işçinin işini kaybedeceğini aktardı. Muz Endüstrisi Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Francisco Smith “Greve devam edeceğiz, sokaklarda mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.