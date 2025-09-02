Çikolata devi Milka'ya "skimpflasyon" davası

Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi, Milka markalı çikolatalarda sene başında yaptığı zammın ardından ürünlerin gramajında da azaltmaya giden Milka'nın üreticisi Mondelez şirketine dava açtı.

Tüketiciyi Koruma Merkezi'nden Armin Valet, 1 Eylül Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "haksız rekabet" ve "hileli ambalaj" suçlamasıyla Bremen Bölge Mahkemesi'ne başvurduklarını, konunun sorumlu mahkemece karara bağlanmasını amaçladıklarını belirtti. Milka, sene başında kakao fiyatlarındaki artışı gerekçe göstererek ürünlerine yüzde 48'e varan zamlar yapmış, kısa süre sonra birçok ürünün gramajını 100'den 90 grama düşürmüştü.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, Valet ayrıca yasama organlarını da "küçülen ambalaj içerikleri hakkında bağlayıcılığı olan düzenlemeler yapmaya" çağırdı.

Tüketiciyi koruma merkezlerinin tespitine göre, Milka çikolatalarındaki fark ancak yeni ürün ile eski ürün yan yana konup doğrudan karşılaştırılırsa fark ediliyor. Uzmanlar, Milka'nın bunu, ambalaj ve tasarım aynıyken, yeni paketteki çikolatanın yaklaşık bir milimetre daha ince olmasıyla yaptığını kaydediyor.

Olayın mahkemeye intikal etmesi de buna dayanıyor. Zira Hamburg Tüketiciyi Koruma Merkezi uzmanlarına göre, gramajdaki azalmaya dair paketler üzerinde açık ve net, kolayca görülebilir bir ibare olması gerekiyor. İbare ambalajın ön yüzünde küçük bir şekilde yer alıyorsa da onlara göre bu kolayca gözden kaçabiliyor.

Merkez, yaptıkları suç duyurusuyla şimdi bu konuda bir mahkeme kararı çıkmasını ve bu tür değişikliklerin ambalajlar üzerinde tüketicinin anlayabileceği netlikte yer almasını amaçlıyor.

MONDELEZ: KAKAO FİYATLARI ARTTI

Üretici Mondelez firması ise suçlamaları reddediyor ve şeffaflığın şirketin en büyük önceliklerinden olduğunu savunuyor. Şirketten yapılan açıklamada, her çikolatanın ağırlığını ürün ambalajında açıkça belirttikleri kaydedilerek, müşterilerin sosyal medyada değişiklikler hakkında bilgilendirildiğini de belirtildi. Şirket, bütün Milka çikolatalarının ağırlık listesinin Milka'nın internet sitesinde duyurulduğuna da işaret etti.

Şirket, fiyat artışının kendileri için her zaman son çare olduğunu vurgulayarak, son aylardaki artışın tedarik zinciri ve ürün hammaddelerindeki artıştan kaynaklandığını belirtti. Mondelez, "Örneğin, kakao fiyatları son bir yılda neredeyse üçe katlanarak rekor seviyeye ulaştı" diyerek, rekabetçi kalmak ve lezzet ile kaliteden ödün vermemek için, Milka'nın standart boyutlu ve büyük boyutlu çikolatalarının ağırlığını buna göre ayarladığını ifade etti.

MİLKA ZARARDA MI?

Milka'nın üreticisi Mondelez, artan kakao fiyatlarına rağmen maliyetlerini telafi etmeyi başardı ve Avrupa'daki güçlü talep sayesinde ikinci çeyrekte tahminleri aşarak net satışlarını 8 milyar 980 milyon dolara yükseltti. Böylece, hisse başına kâr da 73 sent ile 68 sentlik tahminin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşılık, Kuzey Amerika'da durum farklı oldu. Şirket, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük politikalarının yol açtığı ekonomik belirsizlik nedeniyle satış hacminin yüzde 2,4 oranında azaldığını duyurdu. Toblerone'nin de üreticisi olan Mondelez, ABD'de Trump'ın politikalarının tüketici harcamalarını baskıladığını ve alıcıları görece ucuz markalara yönelttiğini belirtti.