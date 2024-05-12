Çilek köyünde hasat başladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde üretilen ’kırmızı elmas’ olarak bilinen Kurşunlu çileğinde hasat başladı. Yılda 7 kez toplanan yediveren cinsi çileğin aralık ayına kadar hasadı sürecek. 13 bin dekar alanda 35 bin ton rekolteye ulaşılması beklenen çilek tarlada 35-40 liradan alıcı buluyor.

Mahallenin tek geçim kaynağı olan çilek, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Günlüğü 700 liraya çalışan kadın işçiler tarafından toplanan çilek, tarlada ise 35-40 liradan alıcı buluyor. İlk hasadına mayıs ayının başında başlanan ve 7 kez hasat edilen çileğin son hasadı aralık ayında yapılacak.

Çilek tarlalarında incelemede bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Kurşunlu Mahallesi’nde çilek hasadı başladı. Yakınımızda Eymir, Çitli, Hasanpaşa, Kınık, Özlüce gibi köylerimizde çilek üretimi yapıyor. Fakat bunun yüzde 70’i Kurşunlu Mahallesi’nde yapılıyor. Dolayısıyla bunun başlangıcı da burası olduğu için merkezi de burası olduğu için burayı söylüyoruz" dedi.

Bugünün şartlarda çilek üreticilerinin memnun olmadığını belirten Çelik, "Çilek hasadı mayıs ayında başlar, kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Bu süreç içinde fiyatlar ilk çıktığı zaman 40-50 TL civarında oluyor. Çilek bollaştığı zaman 25 TL civarlarını görüyor. Geçen senede aynı banttaydı. Bizim çiftçimiz parayı ağustos ayından sonra daha çok kazanıyor. Eylül, ekim, kasım aylarında çilek daha yüksek fiyatlarda insan daha çok para kazanıyor. Bugünkü şartlarda çilek üreticimiz memnun değil. Geçen senede çilek aynı bu parayı yapıyordu. Burada halimiz var. Ülkenin her yerine arabalar kalkıyor buradan. Bugünde aynı parayı yapıyor geçen seneki fiyatla. Mazot, ilaç, işçi yevmiyelerini özellikle çiftçinin belini çok bükmeye başladı. Bugün burada 750 TL’den aşağı işçi yok. İşte bunların yemeği ve ek gelirleri de var. Dolayısıyla artık geçmişteki gibi değil. Biraz sıkıntılı süreçte üretim yapmaktayız" şeklinde konuştu.

Bölgede yaklaşık 13 bin dekar alanda çilek üretimi yapıldığını söyleyen Sezai Çelik, "Bunun 11 bin dekar civarı Kurşunlu Mahallesi’nde yapılmakta. Çiftçilerimiz iyi bakmaları halinde toplamda 35-40 bin ton civarında çilek üretiyoruz. Bölgede yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL civarında bir gelir elde ediliyor. Kurşunlu Mahallesi’nde 500 çiftçi bu işle uğraşırken etrafımızdaki köylerle birlikte toplam 800 civarında çiftçimiz çilek üretimi yapıyor. Yediveren cinsi çilek mayıs ayında başlar, kasım ayının sonuna kadar tünel dediğimiz naylonların içinde 7 aya yetişiyor" diye konuştu.

Avrupa, Rusya ve Gürcistan’a çilek ihracatı yapıldığını belirten İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Hedefimiz daha fazla ülkelere ihracat yapmak. Bu konuda da sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız soğutma sistemleri. Tıra yüklemeden önce soğutup yüklemeniz gerekiyor. O anlamda bölge olarak ihtiyacımız var. Ayrıca halimiz yetmemeye başladı" diye konuştu.