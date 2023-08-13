Çilek toplarken kaybolan kadın bulundu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde çilek toplamak için evden çıkan ve dünden bu yana kayıp olarak aranan Arife Erkut (75) bulundu.

Reşadiye ilçesine bağlı Beşdere köyünde yaşayan Arife Erkut, dün çilek toplamak için evinden ayrıldı. Akşam saatleri olmasına rağmen geri dönmeyince Erkut'un yakınları, köylülerle birlikte bölgede arama çalışması başlattı.

Erkut'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerinde bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Bugün saat 13.00 sıralarında Arife Erkut jandarma ekipleri tarafıdan Kolun Deresi mevkinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Arife Erkut, yakınlarına teslim edildi.