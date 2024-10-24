‘Çılgın proje’ için 5 yıl sonra keşif

Haber Merkezi

Kanal İstanbul projesinin çevresel etki değerlendirme (ÇED) iptali için açılan davada 5 yıl sonra bölgede yeniden bilirkişi keşfi yapılmasına karar verildi. İstanbul İdare Mahkemesi tarafından, 14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak keşif öncesi Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, çağrıda bulundu. Açıklamada, “Kulaklarını tıkayanlar er ya da geç bu proje ile birlikte tarihe karışacaklar” denildi.

2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Kanal İstanbul projesi, Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak yapay bir su yolu olarak duyuruldu. Daha önce mahkeme tarafından tüm planları iptal edilen Kanal İstanbul projesi, Murat Kurum’un yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanmasından kısa bir süre sonra yeniden onaylanarak askıya çıkarıldı. Projenin Murat Kurum tarafından onaylanmasından öncesinde ve sonrasında da, su yolu güzergahı üzerinde TOKİ ve Emlak Konut’a verilen ihalelerin sayısında hızlı bir artış yaşandı. Murat Kurum’un onayının ardından şimdi de mahkeme yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi istedi.

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu yaptığı açıklamada, “Kanal yapılacağı söylenen bölgede imar rantı yaratmak için iktidarın yangından mal kaçırır gibi her gün yeni arazi satışları yaptığını, yeni ihaleler açtığını biliyoruz. Bütün bu betonlaşma faaliyetleri Yenişehir Rezerv Yapı Alanı imar planları mahkeme tarafından iptal edildiği halde yapılıyor” diye belirtildi.

“TARİHE KARIŞACAKLAR”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu projenin İstanbul’a, doğaya, Marmara Bölgesi’ne, halka zararlarını daha önce defalarca anlattık. İstanbul daha fazla yapılaşamaz, daha fazla nüfus taşıyamaz, son kalan suyu, oksijeni, tarım alanları sermayenin daha fazla kar hırsına kurban edilemez. Bunu bütün ülke söylerken kulaklarını tıkayanlar er ya da geç bu proje ile birlikte tarihe karışacaklar. Şimdi bizlerin yapması gereken farklı yollarla, mahkeme kararlarının arkasından dolanarak yapılmaya çalışılan bu betonlaşma projesine karşı Küçükçekmece Lagünü - Arnavutköy/Yeniköy sahili arasında kalan geniş doğal yaşam alanını korumak, kanal ve Yenişehir projesini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yaptırmamak. İkinci bilirkişi incelemesi gününde, 14 Kasım’da bütün İstanbulluları Mahmutbey’deki İstanbul İdare Mahkemesi’ne çağırıyoruz. Kanal İstanbul ÇED raporu iptal davasında yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yapılacak ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ diyenleri 14-15 Kasım’da İstanbul İdare Mahkemesine çağırıyoruz.”