Çılgın proje için yeni onay

İlayda SORKU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çılgın proje"si Kanal İstanbul’un yanında yer alan bir imar planı değişikliğini daha onayladı. Daha önce kanala cephe olacağı duyurulan Başakşehir Güvercintepe Mahallesi’nde imar planı değişiklikleri 27 Mart itibarıyla askıya çıkarıldı. Bölgede günden güne hızlanan imar planı değişiklikleri, projenin fiilen adım adım ilerletildiğini ortaya koydu.

Kayapark Sakura Evleri projesi sonrası artan trafik yükü gerekçe gösterilerek Karadeniz Caddesi’ni Kayaşehir’e bağlayan ve hali hazırda açılmış olan yol imar planına işlendi. Bu düzenleme için park olarak terkinli alanın bir kısmı plana dahil edildi. Plan değişikliğiyle birlikte bölgede yer alan ilkokul alanı da yeniden düzenlendi. Alanın bir bölümü anaokulu, kalan kısmı ilkokul olarak ayrıldı. Toplam eğitim alanının 163 metrekare artırıldığı belirtildi.

Kanal İstanbul projesi ilk ortaya atıldığında en önemli istimlak ve kamulaştırma çalışmasının Başakşehir ilçesinin Altıntepe, Güvercintepe ve Şahintepe mahallelerinde gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Üç mahallenin kanala cephe olacağı duyurulmuştu.

ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE AYKIRI

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Plan İnceleme Komisyonu, BirGün’e yaptığı açıklama ile plana itiraz edileceğini duyurdu. Komisyonun açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Planda, Kayapark Sakura Evleri projesi sonrası artan trafik yükünü hafifletmek amacıyla, Karadeniz Caddesi’ni Kayaşehir’e bağlayan fiili yolun imar planına eklenerek bitmiş bir inşaat projesinin trafik sorununu çözmek için park alanı azaltılmış. Bu durum donatı dengesi bozucu olmakla birlikte bölgedeki yapılaşma tamamlandıktan sonra yol düzenlemesi yapılması, şehircilik ilkelerine aykırıdır. Doğru yöntem, yoğunluk belirlenirken bu ulaşım akslarının ve donatı alanlarının kurgulanmasıydı. Mevcut durumda plana itiraz edeceğiz.”

YANDAŞA YARAMIŞTI

Başakşehir Belediyesi’nin büyük sosyal konut projesi diye duyurduğu Kayapark Sakura Evleri’nin yapımı da yandaşa yaramıştı. Belediyeyle iş birliği yaparak projeyi hayata geçiren Famir Yapı, Ömer Faruk Balamir’e ait. Famir Yapı ile Ömer Faruk Balamir’in kardeşi Hakan Burak Balamir’e ait Ahbal İnşaat daha önce sık sık kamudan aldığı adrese teslim ihalelerle gündeme geldi. Külliye büyüklüğündeki Başakşehir Belediyesi’nin hizmet binasının inşaatı işini de üstlenmiş olan Balamir kardeşlerin kız kardeşi Filiz Balamir Dereli bir dönem, Urfa AKP Kadın Kolları’nın Tanıtım ve Medya Başkanlığı’nı yapmıştı.