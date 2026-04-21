Çılgın Sayısal Loto 20 Nisan 2026 Sonuçları Açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto 20 Nisan 2026 çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı belli oldu. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye devrederken, alt kategorilerde binlerce kişi kazanç elde etti.

20 NİSAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

20 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 21:30’da gerçekleştirilen çekilişte kazanan sayılar şu şekilde açıklandı:

28 - 33 - 53 - 78 - 83 - 88

Joker: 21

21 SüperStar: 63

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulama ekranına yoğun ilgi oluştu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 20 NİSAN 2026 İKRAMİYE DAĞILIMI

Açıklanan verilere göre bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti. Kategorilere göre kazanan sayıları ve ikramiye tutarları şu şekilde:

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı 6 bilen Devretti 906.584.966,72 ₺ 5+1 (Joker) 0 0 ₺ 5 bilen 0 0 ₺ 4 bilen 276 24.826,2 ₺ 3 bilen 9.387 912,4 ₺ 2 bilen 141.513 90,75 ₺

SÜPERSTAR KAZANAN KATEGORİLER

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı 6 + SüperStar 0 0 ₺ 5+1 (Joker) + SüperStar 0 0 ₺ 5 + SüperStar 0 0 ₺ 4 + SüperStar 1 1.241.310 ₺ 3 + SüperStar 15 91.240 ₺ 2 + SüperStar 419 2.500 ₺ 1 + SüperStar 2.509 250 ₺ 0 + SüperStar 5.503 125 ₺

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ

20 Nisan 2026 Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmaması nedeniyle 906 milyon TL’yi aşan büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Bu gelişme, önümüzdeki çekiliş için heyecanı daha da artırdı.

Özellikle 5+1 Joker ve 5 bilen kategorilerinde de kazanan çıkmaması dikkat çekti. Bu durum, ikramiye havuzunun büyümesine katkı sağladı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango Online platformu üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular, oynadıkları numaraları kontrol ederek kazanç durumlarını kolayca öğrenebiliyor.

Kupon numarası ile sorgulama yapılabilir

Kazanan numaralar karşılaştırılabilir

İkramiye tutarı anında öğrenilebilir

