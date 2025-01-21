Çılgın Sayısal Loto 20 Ocak 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 20 Ocak 2025 Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 20 Ocak 2025 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Çılgın Sayısal çekilişinde bu hafta da 6 bilen çıkmadı. 525 milyon TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişin ardından 20 Ocak Çılgın Sayısal sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 20 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO 20 OCAK SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto 20 Ocak 2025 çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 525 milyon TL'lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

20 Ocak Çarşamba 2025 günü Çılgın Sayısal çekilişinde kazanan sayılar ise 13 - 25 - 30 - 33 - 82 - 86 - Joker 63 - SüperSTAR 21 oldu.

ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI SORGULAMA

Çılgın Sayısal sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? ÇILGIN SAYISAL KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango tarafından açıklanan Çılgın Sayısal Loto kuralları şu şekilde: