Çılgın Sayısal Loto 22 Nisan 2026 Sonuçları Açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto’da gözler 22 Nisan 2026 Çarşamba akşamı yapılan çekilişe çevrilmişti. Milli Piyango tarafından saat 21:30’da gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar, Joker ve SüperStar sonuçları ile ikramiye dağılımı belli oldu. Açıklanan verilere göre büyük ikramiye bu kez de devretti.

22 NİSAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

22 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 21:30’da gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde açıklandı:

12 - 17 - 38 - 48 - 64 - 68

Joker: 84

SüperStar: 27

Çekiliş numarası ise 48 olarak duyuruldu. Sonuçların açıklanmasının ardından kupon sorgulama ekranına yoğun ilgi oluştu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO 22 NİSAN 2026 İKRAMİYE DAĞILIMI

Açıklanan sonuçlara göre bu çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Büyük ikramiye tutarı 915.107.861,46 TL olarak kayıtlara geçti.

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı 6 Devri 915.107.861,46 ₺ 5+1 (Joker) * 0 0 ₺ 5 6 582.762 ₺ 4 334 10.468,75 ₺ 3 11.025 792,85 ₺ 2 158.490 82,7 ₺

* 5+1 kategorisinde, çekilen numaralardan 5’i doğru tahmin edildiğinde 6’ncı numara Joker olur.

SÜPERSTAR KAZANAN KATEGORİLER

22 Nisan 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde SüperStar kategorilerinde de dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Özellikle 4+SüperStar kategorisinde 2 kişi yüksek tutarlı ikramiye kazandı.

Kategori Kazanan Kişi Sayısı İkramiye Tutarı 6+SüperStar 0 0 ₺ 5+1 (Joker) + SüperStar 0 0 ₺ 5+SüperStar 0 0 ₺ 4+SüperStar 2 523.437,5 ₺ 3+SüperStar 32 79.285 ₺ 2+SüperStar 467 2.500 ₺ 1+SüperStar 2.847 250 ₺ 0+SüperStar 5.964 125 ₺

* 90 numara içeren farklı bir küreden çekilerek belirlenir.

BÜYÜK İKRAMİYE DEVRETTİ Mİ?

Evet, 22 Nisan 2026 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. Açıklanan verilere göre devreden büyük ikramiye tutarı 915.107.861,46 TL oldu.

Bu sonuçla birlikte bir sonraki çekiliş için heyecan daha da arttı. Özellikle büyük ödülün 915,1 milyon TL seviyesine ulaşması, yeni çekiliş öncesinde ilgiyi belirgin biçimde yükseltti.

22 NİSAN 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandıktan sonra oyuncular, kuponlarında yer alan numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebiliyor. Ana numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da kupon kontrolünde belirleyici oluyor.

Bu nedenle çekilişin hemen ardından özellikle sonuç sorgulama ekranına yoğun ilgi oluşuyor. Oyuncular, kendi kuponlarındaki eşleşme durumuna göre hangi kategoriye girdiklerini ve ne kadar ikramiye kazandıklarını öğrenebiliyor.

