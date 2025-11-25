Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 24 Kasım 2025 Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2025 sonuçları sorgulama ekranı çekilişin canlı yayınlanmasının ardından erişime açıldı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal çekilişi Milli Piyango'ya ait olan YouTube kanalında naklen yayınlandı. 24 Kasım Çılgın Sayısal çekilişinde 6 bilen çıkmazken 379 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası 5+1 bilen, 5 bilen, 4 bilen, 3 bilen ve 2 bilenler Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden ne kadar ikramiye kazandıklarını sorguluyor. İşte 24 Kasım 2025 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2025 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Çılgın Sayısal çekilişinde bu hafta da 6 bilen çıkmadı. 379 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Çekilişin ardından 24 Kasım Çılgın Sayısal sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 24 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 24 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!
ÇILGIN SAYISAL LOTO 24 KASIM SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto 24 Kasım 2025 çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 379 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.
24 Kasım Pazartesi 2025 günü Çılgın Sayısal çekilişinde kazanan sayılar ise 24 - 34 - 59 - 60 - 61 - 70 - Joker 53 - SüperSTAR 45oldu.
ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI SORGULAMA
Çılgın Sayısal sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.
Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? ÇILGIN SAYISAL KURALLARI NELERDİR?
Milli Piyango tarafından açıklanan Çılgın Sayısal Loto kuralları şu şekilde:
- Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
- Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.
- Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
- Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.
- Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
- Çılgın Sayısal Loto oyununda;
- Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
- İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
- Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
- Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
- Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
- Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
- Süper Star’lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;
- Birinci kategori olan “6 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “6” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
- İkinci kategori olan “5+1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5+1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
- Üçüncü kategori olan “5 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “5” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
- Dördüncü kategori olan “4 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “4” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
- Beşinci kategori olan “3 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “3” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
- Altıncı kategori olan “2 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “2” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
- Yedinci kategori olan “1 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “1” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
- Sekizinci kategori olan “0 ve Süper Star bilen”, Sayısal Loto çekilişinde “0” tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.
- Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
- Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
- Oynadığın her kolon 10 TL, Süper Star’lı kolon ise 15 TL’dir.
- 18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.