Çılgın Sayısal Loto 28 Nisan 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 28 Nisan 2025 Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 28 Nisan 2025 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Çılgın Sayısal çekilişinde bu hafta da 6 bilen çıkmadı. 246 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Çekilişin ardından 28 Nisan Çılgın Sayısal sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 28 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO 28 NİSAN SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto 28 Nisan 2025 çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 246 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulamadı. Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

28 Nisan Pazartesi 2025 günü Çılgın Sayısal çekilişinde kazanan sayılar ise 15 - 34 - 53 - 63 - 64 - 88 - Joker 28 - SüperSTAR 46 oldu.

ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI SORGULAMA

Çılgın Sayısal sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? ÇILGIN SAYISAL KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango tarafından açıklanan Çılgın Sayısal Loto kuralları şu şekilde: