Çılgın Sayısal Loto 5 Mart 2025 Sonuçları Açıklandı! Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Sorgulama Ekranı | 5 Mart 2025 Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 5 Mart 2025 sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı. Milli Piyango TV YouTube kanalından naklen yayınlanan Çılgın Sayısal çekilişinde bu hafta da 6 bilen çıkmadı. 655 milyon TL'lik büyük ikramiye devretti. Çekilişin ardından 5 Mart Çılgın Sayısal sonuçları çekiliş sorgulama ekranı araştırmaları ise hız kazandı. 5 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını içeriğimizde yer alan Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte 5 Mart Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

ÇILGIN SAYISAL LOTO 5 MART SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto 5 Mart 2025 çekilişinde 6 bilen çıkmadı ve yaklaşık 655 milyon TL'lik büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Çılgın Sayısal çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline internet adresi üzerinden yayınlandı.

5 Mart Çarşamba 2025 günü Çılgın Sayısal çekilişinde kazanan sayılar ise 30 - 32 - 48 - 65 - 82 - 85 - Joker 64 - SüperSTAR 14 oldu.

ÇILGIN SAYISAL SONUÇLARI SORGULAMA

Çılgın Sayısal sonuçları ve ne kadar ikramiye çıktı sorgulama ekranı Milli Piyango'ya ait olan Milli Piyango Online platformu üzerinden açıldı. Bilet seri numaranız ve oynadığınız rakamlarla kazancınızı çevrimiçi olarak sorgulayabilir öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Ekranı için Tıklayınız

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR? ÇILGIN SAYISAL KURALLARI NELERDİR?

Milli Piyango tarafından açıklanan Çılgın Sayısal Loto kuralları şu şekilde: