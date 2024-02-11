Cillian Murphy'den 'Peaky Blinders' açıklaması

Oyuncu Cillian Murphy, Peaky Blinders'ta yeniden yer almaktan mutluluk duyacağını belirtti. Murphy, "Eğer anlatılacak daha fazla hikaye varsa ve Stephen Knight yapabileceğini bildiğim gibi bir senaryo sunarsa, o zaman orada olacağım" dedi.

Christopher Nolan'ın 'Oppenheimer' filmiyle Oscar'da en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilen Cillian Murphy, Peaky Blinders ile ilgili açıklamalarda bulundu.

BBC Radio 4'ün Desert Island Discs programında açıklamalarda bulunan Murphy, Peaky Blinders'ın Thomas Shelby'si rolüne küçük ya da büyük ekranda seve seve dönebileceğini açıkladı.

Murphy, "Eğer anlatılacak daha fazla hikaye varsa ve Stephen Knight yapabileceğini bildiğim gibi bir senaryo sunarsa, o zaman orada olacağım" dedi ve ekledi: "Yani, 50 yaşındaki Tommy Shelby'yi izlemek istiyorsak, ben orada olacağım. Hadi yapalım."

PEAKY BLİNDERS HAKKINDA

Steven Knight imzalı Peaky Blinders dizisi, 2013 yılında gösterime girmiş ve 6 sezon sürmüştü.

Dizide Tommy Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy, oyunculuğuyla büyük övgü toplamıştı.

6. sezonda ekranlara veda eden Peaky Blinders'ın yeni bir filmle sinemaseverlerin karşısına çıkması bekleniyor.

Filmin yaratıcısı Knight sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu.

Knight, "Tommy Shelby'nin siyah atını Birmingham sokaklarında ilk kez sürmesinin üzerinden 10 yıl geçmiş olması pek de inandırıcı görünmüyor. Dizinin olağanüstü küresel başarısı, onu gerçekleştiren sadık ekibin zekası ve sıkı çalışmasına bağlı. Aradan 10 yıl geçti ve hikaye henüz bitmedi. Beklemede kalın" demişti.