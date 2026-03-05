Cillian Murphy, favori Tommy Shelby sahnesini anlattı

Netflix'te yayınlanan efsanevi suç ve dönem dizisi Peaky Blinders'ın devam filmi "Peaky Blinders: The Immortal Man" (Peaky Blinders: Ölümsüz Adam) filmi için geri sayım sürüyor.

Film, 20 Mart'ta Netflix'te yayınlanacak.

Peaky Blinders dizinde Thomas Shelby karakterine hayat veren Cillian Murphy, favori sahnesini açıkladı.

Murphy, "Bir sürü an var ama içimde en büyük tatmin duygusu yaratan bir çok sebepten 2. Sezon 6. bölüm. Tommy'yi mezara götürdükleri an" dedi.

Cillian Murphy, şunları söyledi:

"Hayatın gözlerinin önünden geçiyor. Pişmanlıkların neler? Son bir sigara içebilir miyim? Sürülmüş ama bomboş bir tarladalar. Yapım tasarımcısı her yere gelincikler koymuştu, Flandre'ye bir gönderme olarak. Tommy'nin kurtulması imkansızdı. Ulster Gönüllü Gücü'nde iki adam var. Tommy silahsız, mezarı çoktan kazılmış. Kamera yükseliyor. Diyor ki 'Neredeyse...' '...her şeyim vardı!' Her şeye sahip olmak mümkün değil.

Senaryoyu okuyuşum hâlâ aklımda. 'Tommy'nin sonu geldi, iyi eğlendik' demiştim. O duygu muhtemelen performansıma da yansıdı. Sonra Steve Knight harika bir şey yaptı. Meğer adamlardan biri Churchill'e çalışıyormuş. Her şeyin yerine oturduğu bir andı. Senaryo, mekan, yönetmenlik... Colm McCarthy yönetti. Diğerlerinin oyunculuğu harikaydı. Hani bazı anlar vardır ya? Planlamadığınız halde her şey cuk oturur. Bazı çekimleri hiç hatırlamıyorum bile. Ama o günkü çekim içime sinmişti."