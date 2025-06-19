Cilo Buzulları tehlikede!

Haber Merkezi

Küresel ısınma, nedeniyle erime tehdidi altındaki Hakkari’deki Cilo Buzulları, şimdi de ziyaretçilerin yarattığı çevre kirliğinin tahribatıyla karşı karşıya. Buzulların, ziyaretçilerin tahribatlarla önümüzdeki 20 yıl içinde yok olabileceği uyarısı yapılıyor.

20 bin yıllık buzullar, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Cilo Dağı’nın 3 bin 500 rakımında yer alan Cennet Cehennem Vadisi’nde yer alıyor. ‘‘Saklı cennet’’ olarak nitelendirilen ve büyüleyici görüntüleriyle ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelen buzullar, bu ziyaretçilerin de kirlilik tehdidi altında.

MA’nın haberine göre, kontrolsüz ve denetimsiz girişler nedeniyle ziyaretçilerin geride bıraktıkları çöpler, yemek artıkları, plastik poşetler hem buzullar tahrip ediyor hem de çevre kirliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllar içinde “Cilo Fest” adıyla bölgede etkinlikler düzenlemiş, katılımcıların bıraktıkları çöp yığını günlerce tartışılmıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri de buzullardaki erimeye dair yaptıkları araştırmada erimenin büyüklüğüne dikkat çekmişti.