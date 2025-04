Cilo-Sat Dağlarında yeni böğü türü keşfedildi

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Erdek tarafından kentin biyoçeşitliliği üzerine yürütülen araştırmalar kapsamında yeni bir "Böğü" türü keşfedildi.

Yeni tür hakkında bilgi veren Doç. Dr. Melek Erdek, "Cilo-Sat Dağları ve Büyük Sat Gölü yakınlarında, 2 bin 938 metre yükseklikten kaydedilen bu yeni tür, aynı alt cinse ait türler arasında en yüksek rakımdan literatüre kazandırılan ve en küçük boyuta sahip türdür. Bu canlılar, buzul dönemlerinde dağların zirvelerine çekilerek yüksek rakımlarda izole olmuş ve küçük popülasyonlar şeklinde türleşmiştir. Hakkâri’nin dağlık yapısı, çok sayıda tek dağ endemiği türlere ev sahipliği yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Böğülerin halk arasında sanıldığı gibi örümcek ya da böcek olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Erdek, bu canlıların zehirsiz ve predatör canlılar olduğuna dikkat çekti.

Yeni türün SCI-Expanded kategorisindeki Arthropoda Selecta dergisinde 26 Mart 2025 tarihinde yayımlanan "A new solifuge of the genus Gylippus (Paragylippus) from Turkey (Solifugae: Gylippidae)" başlıklı makale ile bilim dünyasına tanıtıldığı ve "Gylippus (Paragylippus) ozdinci" adıyla literatüre kazandırıldığı bildirildi.