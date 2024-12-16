Cimbom evinde, Kartal deplasmanda
Spor Servisi
Süper Lig’in 16. haftasında bugün Galatasaray evinde Trabzonspor’u ağırlarken, Beşiktaş da deplasmanda Adana Demirspor karşısına çıkacak. Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşması RAMS Park’ta saat 21.00’de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Beşiktaş, bugün deplasmanda Adana Demirspor’la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 2 puanla son sırada.